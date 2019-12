Το «X Factor» έριξε αυλαία – Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής

Ο μεγάλος νικητής του «X Factor» είναι γεγονός.

Το «X Factor» έριξε πανηγυρικά την αυλαία του, αναδεικνύοντας το βράδυ της Τετάρτης 18 Δεκεμβρίου το μεγάλο νικητή με το πιο συναρπαστικό live.

Οι τρεις διαγωνιζόμενοι που κατάφεραν να ξεχωρίσουν για τη σκηνική παρουσία και τις ερμηνείες τους, πείθοντας το τηλεοπτικό κοινό πως έχουν το «X Factor», έδωσαν την πιο κρίσιμη μάχη για τη μεγάλη νίκη.

Μετά από 13 αποχωρήσεις, αξέχαστες ερμηνείες, αμέτρητες διαφωνίες και πολλά απρόοπτα φτάσαμε στους 3 κορυφαίους: Οι AC2, ο Γιάννης Γρόσης και ο Δημήτρης Παπατσάκωνας έδωσαν το 100% σε ερμηνείες που μας χάρισαν ένα συναρπαστικό live στο οποίο κρίθηκε ο νικητής του «X Factor»

Ο Χρήστος Μάστορας και ο Γιώργος Θεοφάνους είναι οι μέντορες που θα είδαν τους παίκτες τους να διασταυρώνουν τα ξίφη τους στον τελικό για το μεγάλο έπαθλο των 50.000 ευρώ και ένα «χρυσό» συμβόλαιο με την εταιρεία Panik Records.

Ο Χρήστος Μάστορας, η Μελίνα Ασλανίδου, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος και ο Γιώργος Θεοφάνους σε αυτό το Live δίνουν αποκλειστικά στο τηλεοπτικό κοινό τον λόγο του τελικού κριτή.

Οι τηλεθεατές ήταν αυτοί που μέσα από το app του OPEN TV ψήφισαν εντελώς δωρεάν το διαγωνιζόμενο που ήθελαν να δουν να στέφεται νικητής του «X Factor».

Εκπλήξεις και ανατρεπτικές συναντήσεις

Ο μεγάλος τελικός έφερε μια σειρά από εκπλήξεις και ανατρεπτικές συναντήσεις.

Αγαπημένοι παίκτες που γνωρίσαμε μέσα από τα lives επέστρεψαν στη σκηνή δίνοντας χριστουγεννιάτικο χρώμα στην έναρξη του τελικού του «X Factor».

Οι Κωνσταντίνος Στίνης, Γιάννης Τεργιάκης, Γιώργος Παπαναστασίου τραγούδησαν το «Santa Claus Is Coming To Town» του «Glee», ενώ ακολούθησαν οι Ζωή Μισέλ Μπακίρη, Κωνσταντίνα Αρέστη, Μαίρη Βασιλειάδου και Λίλα Τριάντη με το «All I Want For Christmas Is You» της Mariah Carey.

Επίσης ο Άρης Μακρής ετοίμασε μία ακόμα έκπληξη.

Μαζί με τους Μαίρη Βασιλειάδου, Λίλα Τριάντη, Ζωή Μισέλ Μπακίρη, Κωνσταντίνα Αρέστη, Κωνσταντίνο Στίνη, Γιάννη Τεργιάκη, Άνω Κάτω και Γιώργο Παπαναστασίου τραγούδησε το «Do They Know It’s Christmas» των Band Aid.

Τέλος, η Δέσποινα Βανδή, ο Χρήστος Μάστορας και η Μελίνα Ασλανίδου βρέθηκαν μαζί στη σκηνή για να τραγουδήσουν τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Γιώργου Θεοφάνους.

Μια μοναδική μουσική σύμπραξη που απογείωσε τη συναρπαστική βραδιά.

Η μάχη του τελικού

Οι AC2, ο Γιάννης Γρόσης και ο Δημήτρης Παπατσάκωνας τραγούδησαν σόλο από δύο τραγούδια και ένα ακόμη ντουέτο μεταξύ τους.

Από την αναμέτρηση των τριών διαγωνιζομένων αποχώρησε πρώτος αυτός που είχε τις λιγότερες ψήφους του κοινού. Αυτοί ήταν οι AC2.

Οι δύο εναπομείναντες, ο Δημήτρης Παπατσάκωνας και ο Γιάννης Γρόσης, κλήθηκαν να ερμηνεύσουν ένα ακόμη τραγούδι.

Από την αναμέτρηση των δύο υποψηφίων ο τελικός νικητής κρίθηκε και πάλι από την ψήφο του κοινού, με τις γραμμές να κλείνουν λίγο πριν τη λήξη του τελικού.

Το νέο αστέρι του «X Factor»

Μεγάλος νικητής του «X Factor» αναδείχθηκε ο Γιάννης Γρόσης από την ομάδα του Χρήστου Μάστορα.

Ο Γιάννης Γρόσης κερδίζει το μεγάλο έπαθλο των 50.000 ευρώ και ένα συμβόλαιο με την Panik Records, μία από τις μεγαλύτερες δισκογραφικές εταιρείες στην Ελλάδα.

