Wyclef Jean: «Ο εγκέφαλος του Avicii λειτουργούσε όπως του Michael Jackson»

«Ο Avicii μπορούσε να ακούσει τα πάντα στο μυαλό του ακριβώς όπως έπρεπε να είναι».

Ο Wyclef Jean παρομοιάζει στη βιογραφία του Avicii ένα από τα χαρακτηριστικά του εκλιπόντος σταρ της EDM με αυτά του Michael Jackson.

Το βιβλίο «Tim: The Official Biography Of Avicii», το οποίο έγραψε ο Σουηδός δημοσιογράφος Måns Mosesson, κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα. Για την έρευνά του, ο Mosesson διεξήγαγε εκατοντάδες συνεντεύξεις και ξεσκόνισε τα προσωπικά κείμενα και emails του Avicii, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Tim Bergling, σε βάθος δεκαετίας.

Μία από τις συνεντεύξεις που πραγματοποίησε ήταν με τον συνιδρυτή των Fugees, τον Wyclef Jean, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Avicii δύο φορές, το 2015 στο τραγούδι «Can’t Catch Me» που συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ «Stories» του Avicii και το 2014 στο δικό του single «Divine Sorrow».

Σε μια νέα συνέντευξή του στο Billboard, ο Måns Mosesson μίλησε για τη δημιουργία του βιβλίου και αποκάλυψε ορισμένα από τα πράγματα που ανακάλυψε για τον Avicii κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της βιογραφίας του.

Σε ένα σημείο της συνέντευξης, ρωτήθηκε για μια δήλωση του Wyclef Jean, ο οποίος είπε ότι «είχε συναντήσει μόνο έναν άλλον άνθρωπο του οποίου ο εγκέφαλος λειτουργούσε όπως του Tim, όπου μπορούσε να ακούσει τα πάντα στο μυαλό του ακριβώς όπως έπρεπε να είναι και αυτός ο άλλος άνθρωπος ήταν ο Michael Jackson».

Ο Måns Mosesson απέδωσε αυτό το μοναδικό προσόν στο γεγονός ότι ο Avicii ήταν ένας «πολύ πεισματάρης άνθρωπος».

«Εδώ υπάρχουν πολλοί παράγοντες που συνδυαστικά τον μετατρέπουν σε αυτό το φαινόμενο, αλλά νομίζω ότι ένα από τα βασικά πράγματα που εμπιστευόταν πάντα σε μουσικό επίπεδο ήταν το ένστικτό του», σημείωσε.

«Ετοίμαζα αυτό το βιβλίο εδώ και σχεδόν τρία χρόνια και κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας αναλογιζόμουν πολύ πόσο καταστροφικό μπορεί να είναι να κοιτάμε μόνο το τελικό αποτέλεσμα και να μην αφιερώνουμε χρόνο για να σκεφτούμε: “Πώς αισθάνομαι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας;”», εξήγησε.

«Αν ρωτούσατε τον Tim, θα μιλούσε με όρους ενσυνειδητότητας και για το πώς το εγώ προσπαθεί να επιτύχει, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητα καλό όλη την ώρα. Έτσι, ελπίζω ότι και οι αναγνώστες θα αρχίσουν να προβληματίζονται για την ευεξία τους», πρόσθεσε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Måns Mosesson υπεραμύνθηκε της απόφασής του να μην αποκαλύψει τον τρόπο με τον οποίο ο Avicii έβαλε τέλος στη ζωή του σε ηλικία 28 ετών στις 20 Απριλίου 2018, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του στο Ομάν της Ιορδανίας.

«Πραγματικά το θέμα ανάγεται στην έρευνα, στην επιστήμη… Νομίζω ότι όταν ασχολείσαι με κάποιον που τον θαυμάζουν – και ακόμα περισσότερο με κάποιον που τον θαυμάζουν οι νέοι – πρέπει πραγματικά να είσαι προσεκτικός με τις λεπτομέρειες», τόνισε.

«Δεν θέλεις να δώσεις στους ανθρώπους κάτι που μπορεί να μιμηθούν», σχολίασε ο δημοσιογράφος και ο Mosesson απάντησε: «Ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα».

«Και επίσης, αυτό δεν είναι το βιβλίο που ήθελα να γράψω. Θέλω ο κόσμος να νιώσει ότι αυτό το βιβλίο ασχολείται με τη γενικότερη εικόνα. Φυσικά και πρέπει να μιλήσεις για το ταξίδι του στο Ομάν, αλλά δεν βλέπω καν το νόημα να μιλήσεις πολύ συγκεκριμένα. Νομίζω ότι είναι πιο ενδιαφέρον να συζητάς και να κατανοείς τις πιο γενικές ιδέες», συνέχισε.

Μετά τον θάνατο του Avicii, η οικογένειά του ανέφερε σε δήλωσή της: «Ο Tim δεν ήταν φτιαγμένος για την επιχειρηματική μηχανή στην οποία βρέθηκε, ήταν ένας ευαίσθητος άνθρωπος που αγαπούσε τους θαυμαστές του αλλά απέφευγε τα φώτα της δημοσιότητας».