Οι Wu-Tang Clan γιορτάζουν τα 25 χρόνια του άλμπουμ «Wu-Tang Forever» με μία επετειακή συλλογή και πολλές ακόμη ενέργειες.

Στις 3 Ιουνίου του 1997, πριν από 25 χρόνια, οι Wu-Tang Clan κυκλοφόρησαν το ιστορικό και υποψήφιο για βραβείο Grammy, διπλό δίσκο «Wu-Tang Forever» και άλλαξαν για πάντα το πρόσωπο της hip-hop.

Για τον εορτασμό της 25ης επετείου του «Wu-Tang Forever» των Wu-Tang Clan, η Get On Down και η Legacy Recordings της Sony Music Entertainment κυκλοφόρησαν μια επετειακή συλλογή που περιλαμβάνει το άλμπουμ μαζί με ένα βιβλιαράκι με στίχους, ένα ασημί single 7 ιντσών του «Triumph» με το «Heaterz» στη β’ πλευρά σε ένα picture sleeve και μια επανέκδοση της διπλής κασέτας σε slip case.

Στο πλαίσιο των εορτασμών, οι Wu-Tang μοιράστηκαν μια σειρά από τις συνεντεύξεις που έδωσαν το 1997 στα γυρίσματα του εμβληματικού music video του «Triumph» και ήρθαν πρόσφατα στην επιφάνεια.

Έκαναν ένα διάλειμμα από τα πενθήμερα γυρίσματα για να μιλήσουν για την ιστορία τους, τις ζωές τους, την έμπνευσή τους, ποιους άκουγαν και τι σήμαινε γι’ αυτούς το ‘Triumph & the Wu-Tang».

Σε μια ωδή στη Νέα Υόρκη, οι Wu-Tang δημοσίευσαν επίσης στο YouTube ένα visual playlist με τίτλο «New York Is Home».

Αυτή η λίστα αναπαραγωγής βίντεο αποτίει φόρο τιμής στους Wu-Tang με κινηματογραφικά στιγμιότυπα που γυρίστηκαν σε τοποθεσίες σε όλη τη συνοικία τους, το Staten Island και στην υπόλοιπη πόλη της Νέας Υόρκης.

Τα πλάνα έχουν έντονες υφές και χρώματα και δημιουργούν έναν εντελώς νέο τρόπο να παρακολουθήσετε, να ακούσετε και να βιώσετε το άλμπουμ.

Οι Wu-Tang παρουσίασαν επίσης τη νέα σειρά ντοκιμαντέρ «Wu-Niverse» στο Certified, την ψηφιακή πλατφόρμα για τους R& B και Hip-Hop καταλόγους της Sony Music Entertainment.

Αυτά τα μίνι-ντοκιμαντέρ ακολουθούν θαυμαστές από όλο τον κόσμο και περνούν μια μέρα μαζί τους, ενώ μας δείχνουν την αγάπη τους για τους Wu-Tang.

Από τους εκκεντρικούς έως τους απροσδόκητους θαυμαστές, αυτά τα προφίλ αποκαλύπτουν τη δύναμη των Wu-Tang και τη διαρκή επίδρασή τους στις ζωές τόσων πολλών θαυμαστών, συμπεριλαμβανομένου του Καναδού Καρδινάλιου Offishall.

Οι Wu-Tang ξεκίνησαν τους εορτασμούς τον περασμένο μήνα με διάφορες ειδικές κυκλοφορίες.

Αποκάλυψαν τρία ψηφιακά EPs – «Reunited – The Remixes», «It’s Yourz» και «Triumph» και ένωσαν τις δυνάμεις τους με τον remixer SLATER για να παρουσιάσουν τις slowed + reverb εκδοχές των «Protect Ya Neck», «Uzi» (Pinky Ring), «Gravel Pit» και «Triumph».

Επιπλέον, οι Wu-Tang Clan ξεκίνησαν επίσης ένα Forever & Ever giveaway μέσω του επίσημου newsletter για τους θαυμαστές τους. Εγγραφείτε εδώ.

25 χρόνια μετά, το «Wu-Tang Forever» ξεχωρίζει ως ένα ορόσημο στην ιστορία της hip-hop. Έγινε τετραπλά πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες και έγραψε ιστορία ως «το πρώτο hip-hop άλμπουμ που κατέκτησε το No. 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την κυκλοφορία του.

Επίσης κέρδισε ένα βραβείο Grammy στην κατηγορία του Καλύτερου Rap Άλμπουμ, συγκέντρωσε εκατοντάδες εκατομμύρια stream και εισέπραξε εκτεταμένα εύσημα από τους κριτικούς, με το Vibe να δηλώνει ότι «το «Wu-Tang Forever» έχρισε τους Wu-Tang Clan ως rap είδωλα» και να το ονομάζει «ένα από τα σπουδαιότερα rap άλμπουμ της εποχής του».

Το The Quietus σημείωσε: «Ήταν το αποκορύφωμα του λαμπρού πενταετούς σχεδίου που συνέλαβε ο de facto ηγέτης του γκρουπ, RZA, το οποίο όχι μόνο μετέτρεψε τους Clan σε ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα συγκροτήματα στην ιστορία του hip-hop, αλλά άλλαξε και τον τρόπο λειτουργίας της μουσικής βιομηχανίας. Από κάθε μία από αυτές τις πτυχές, το άλμπουμ ήταν ένα σημαντικό επίτευγμα».

Το HIGHSNOBIETY έγραψε: «Το δεύτερο άλμπουμ τους παραμένει ένας θρίαμβος, ένα άλμπουμ που ανταποκρίθηκε με το παραπάνω στις προσδοκίες του και έχει ωριμάσει εξαιρετικά καλά στις δύο δεκαετίες που μεσολάβησαν».

Οι Wu-Tang Clan εξακολουθούν να είναι και θα είναι «Forever».