wrs και Ανδρομάχη συνεργάζονται σε ένα ντουέτο με άρωμα Eurovision

Η Ανδρομάχη ενώνει τις δυνάμεις της με τον εκπρόσωπο της Ρουμανίας στη φετινή Eurovsion.

Ο wrs και η Ανδρομάχη πρωταγωνιστούν σε ένα ντουέτο – έκπληξη με άρωμα Eurovision και κυκλοφορούν το τραγούδι «If You Were Alone / Στα Μάτια Σου», που κερδίζει τις εντυπώσεις από την πρώτη στιγμή.

Ο wrs εκπροσώπησε την Ρουμανία στον φετινό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision με το τραγούδι «Llámame»ενώ η Ανδρομάχη εκπροσώπησε την Κύπρο στη διοργάνωση με το τραγούδι «Ela».

Ο wrs και η Ανδρομάχη ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν μία εκρηκτική συνεργασία.

Το «If You Were Alone / Στα Μάτια Σου» είναι ένα δυναμικό pop ντουέτο με ελληνικές μουσικές επιρροές και στίχους στα αγγλικά και τα ελληνικά, που απογειώνεται με τις φωνές και τη χημεία των δύο ταλαντούχων καλλιτεχνών.

Το τραγούδι συνοδεύεται από ένα καλοκαιρινό music video, γεμάτο ερωτισμό, που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στη Σαντορίνη από τον Paul Moldovan και έγινε αμέσως trend στο YouTube, αποσπώντας θετικά σχόλια από τους θαυμαστές των δύο καλλιτεχνών απ’ όλη την Ευρώπη.

To «If You Were Alone / Στα Μάτια Σου» είναι ένα τραγούδι που δείχνει πως η αγάπη και η μουσική δεν έχουν σύνορα.

Τη μουσική του τραγουδιού υπογράφουν οι wrs, Cezar Guna και Costel Dominteanu και τους στίχους οι wrs, Cezar Guna και Ανδρομάχη. Τους ελληνικούς στίχους έγραψε ο Βασίλης Κουμεντάκος.