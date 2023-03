Woodstock: Πέθανε η Bobbi Ercoline από το ζευγάρι της θρυλικής φωτογραφίας του φεστιβάλ

Η Bobbi Kelly Ercoline είχε εμφανιστεί μαζί με τον σύζυγό της στην πιο διάσημη φωτογραφία του θρυλικού Woodstock.

Πέθανε το Σάββατο 18 Μαρτίου η Bobbi Kelly Ercoline, η κουκουλωμένη γυναίκα που εμφανιζόταν με τον τότε σύντροφό της και μετέπειτα σύζυγό της στο εξώφυλλο του άλμπουμ με το soundtrack του φεστιβάλ Woodstock το 1970.

Ο Nick Ercoline, ο σύζυγός της επί 54 χρόνια, επιβεβαίωσε τον θάνατό της στο Facebook.

«Έζησε καλά τη ζωή της και άφησε αυτόν τον κόσμο σε ένα πολύ καλύτερο μέρος. Αν την γνωρίζατε, την αγαπούσατε. Έζησε σύμφωνα με το ρητό της: “Να είσαι ευγενικός”», έγραψε.

Διαφήμιση

«Δεν της άξιζε αυτός ο εφιάλτης των τελευταίων ετών, αλλά δεν υποφέρει πια από τον σωματικό πόνο και αυτό μας παρηγορεί», πρόσθεσε.

Δεν έγινε γνωστή ούτε η αιτία του θανάτου ή ούτε η ηλικία στην οποία έφυγε από τη ζωή η Bobbi Kelly Ercoline, όμως ο σύζυγός της ανέφερε ότι ήταν περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της.

Η Bobbi και ο Nick Ercoline ήταν και οι δύο 20 ετών και είχαν μόλις λίγους μήνες σχέση όταν άκουσαν για ένα φεστιβάλ στο ραδιόφωνο το 1969. Η συναυλία γινόταν στο Μπέθελ, περίπου μία ώρα από το σημείο όπου ζούσαν στο Middletown της Νέας Υόρκης, και είχαν ακούσει ιστορίες για μποτιλιάρισμα και πλήθος κόσμου σε κάθε ραδιόφωνο.

Την επόμενη ημέρα, ο φίλος τους Jim «Corky» Corcoran δανείστηκε το στέισον βάγκον της μητέρας του και το γέμισαν με μπύρες και κρασί πριν ξεκινήσουν για το Woodstock.

Κατά μήκος της διαδρομής, καθώς η κυκλοφορία είχε σταματήσει, οι άνθρωποι εγκατέλειπαν τα πράγματά τους. Τότε βρήκαν την κουβέρτα που έμελλε να εμφανιστεί στο εμβληματικό εξώφυλλο του άλμπουμ με το soundtrack του φεστιβάλ.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Michael Lang: Πέθανε ο συνδημιουργός του θρυλικού φεστιβάλ Woodstock

«Θυμάμαι έντονα την ατμόσφαιρα: ο ουρανός ήταν πορτοκαλί – ροζ από τα φώτα και ήταν ομιχλώδης», έγραψε η Bobbi σε ένα άρθρο της για τον Guardian το 2015.

«Μπορούσα να ακούσω τη μουσική και τις ανακοινώσεις από πολύ μακριά. Γύρω μας υπήρχαν οικογένειες, ζευγάρια, άνθρωποι που φώναζαν, μωρά που έκλαιγαν, γιούχα, μπάντζο, μπόνγκο. Ο αέρας ήταν υγρός και μύριζε φωτιά και χασίς. Δεν είχα ξαναδεί κάτι παρόμοιο», θυμήθηκε.

Όταν κυκλοφόρησε αρκετούς μήνες αργότερα το άλμπουμ «Woodstock: Music From the Original Soundtrack and More» το 1970, αναγνώρισαν το ραβδί με την πεταλούδα στο εξώφυλλο.

«Μαζευτήκαμε οι πέντε μας στο διαμέρισμα του Corky για να το ακούσουμε. Ξαφνικά αναγνώρισε το ραβδί με την πεταλούδα στα αριστερά, το οποίο ανήκε σε αυτόν τον τύπο, τον Herbie, τον οποίο φροντίζαμε, καθώς σκόνταφτε αρκετά έντονα και είχε χάσει τους φίλους του. Αλλά τότε είπε: “Ουάου! Αυτοί είστε εσύ και ο Nick”», περιέγραψε η Bobbi.

Αναφερόμενη στη σημασία εκείνης της στιγμής, η Bobbi Kelly Ercoline σημείωσε ότι ο Corky, ο οποίος απεικονίζεται ξαπλωμένος στο έδαφος δίπλα στο ζευγάρι, είχε μόλις επιστρέψει από το Βιετνάμ.

«Για εμένα υπάρχει κάτι ιδιαίτερα συμβολικό σε αυτό: ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στην ειρήνη με έναν πεζοναύτη του Βιετνάμ στο εξώφυλλο του άλμπουμ του», σχολίασε.

Διαφήμιση

«Το Woodstock αποκτούσε όλο και μεγαλύτερη σημασία κάθε χρόνο που περνούσε. Ήταν ένα τόσο ξεχωριστό γεγονός: μισό εκατομμύριο άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο όνομα της ειρήνης, χωρίς βία. Πραγματοποιήθηκε στο μεταίχμιο των μεγάλων αλλαγών στην Αμερική – το κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων, το χάπι, το Βιετνάμ», πρόσθεσε.