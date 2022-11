Ο Woodkid παρουσιάζει το φουτουριστικό video του «Reactor» – Χρειάστηκε δύο χρόνια για να ολοκληρωθεί

Το «Reactor» περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «S16» του Woodkid.

Ο Woodkid και ο εικαστικός καλλιτέχνης Saad Moosajee παρουσιάζουν το εντυπωσιακό μουσικό βίντεο για το «Reactor», το οποίο χρειάστηκε δύο χρόνια για να ολοκληρωθεί.

Ο διάσημος τραγουδιστής, παραγωγός και σκηνοθέτης Woodkid ολοκλήρωσε πρόσφατα την περιοδεία του «S16» για την προώθηση του ομώνυμου άλμπουμ του, κατά τη διάρκεια της οποίας εμφανίστηκε και στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού στην Αθήνα τον Ιούλιο του 2021.

Την περιοδεία του Γάλλου καλλιτέχνη παρακολούθησαν περισσότεροι από 200.000 θαυμαστές. Για να γιορτάσει την επιστροφή του στη σκηνή και να ευχαριστήσει τους ακροατές του για την υποστήριξή τους, ο Woodkid κυκλοφορεί το βίντεο για το «Reactor», ένα από τα κομμάτια του «S16».

Το απολαυστικό βίντεο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον εικαστικό καλλιτέχνη Saad Moosajee.

Το μουσικό βίντεο χρειάστηκε δύο χρόνια για να δημιουργηθεί με τη βοήθεια, μεταξύ άλλων, της μηχανής Unreal Engine – μιας μηχανής ζωντανής χορογραφίας που χρησιμοποιεί τεχνολογία καταγραφής κίνησης.

Το αποτέλεσμα μοιάζει με ένα καταιγιστικό blockbuster. Διαδοχικά νοήματα και συμβολισμοί αφηγούνται την ιστορία της σύγκρουσης μεταξύ της ανθρωπότητας και της τεχνολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της δημιουργίας και της καταστροφής. Όλα συνδέονται με μία πολύ φουτουριστική αίσθηση.

Ο Woodkid δηλώνει: «Έγραψα το “Reactor” για την Παιδική Χορωδία Suginami από την Ιαπωνία και το ηχογραφήσαμε το 2020 στο Τόκιο. Είναι ένας φόρος τιμής στη μινιμαλιστική μουσική, καθώς και στα anime, τα οποία ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της τέχνης όταν ήμουν νεότερος. Επικοινώνησα με τον Saad πριν από δύο χρόνια, μετά την κυκλοφορία του “S16”. Ήμουν ήδη μεγάλος θαυμαστής της δουλειάς του».

«Είμαστε και οι δύο μεγάλοι λάτρεις του animation, της χορογραφίας και του χορού. Όταν με ρώτησε αν θα μπορούσε να γυρίσει ένα βίντεο για ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ, συμφώνησα αμέσως και του έδωσα πολύ χρόνο για να δημιουργήσει αυτό το όμορφο βίντεο. Με το βίντεο, το τραγούδι απέκτησε μία νέα διάσταση. Είναι ένα σπουδαίο δώρο για τους θαυμαστές με αφορμή τα δεύτερα γενέθλια του “S16”», συνεχίζει.

Ο Saad προσθέτει: «Το τραγούδι είναι εμπνευσμένο από τις χρυσές ημέρες των anime της δεκαετίας του ’90 – από έργα όπως το “Akira” και το “Ghost in The Shell”. Και οι δύο ταινίες είναι πρωτοποριακές και πραγματοποιήθηκαν χάρη στην τεράστια αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά πολλών ανθρώπων. Νομίζω ότι γίνεται όλο και πιο σπάνιο στις ημέρες μας να βλέπουμε τόσο προσεκτικά δημιουργημένα μουσικά βίντεο».

Ο Woodkid έχει στο ενεργητικό του σχεδόν ένα εκατομμύριο πωλήσεις άλμπουμ, τρεις υποψηφιότητες για Grammy και έχει σκηνοθετήσει βίντεο για μερικά από τα μεγαλύτερα αστέρια της παγκόσμιας μουσικής, όπως οι Katy Perry («Teenage Dream»), Taylor Swift («Back To December»), Lana Del Rey («Born To Die») και Harry Styles («Sign of The Times»).

Πιο πρόσφατα, το single του «Run Boy Run», που κυκλοφόρησε αρχικά το 2012, γνώρισε ξανά επιτυχία στο TikTok. Το τραγούδι έχει σήμερα πάνω από 200 εκατομμύρια streams στο Spotify.

Ο Woodkid ηχογράφησε επίσης ένα τραγούδι για το soundtrack της σειράς «Arcane» του Netflix, που βασίζεται στο σύμπαν του League of Legends. Το «Arcane» έγινε πρόσφατα η σειρά του Netflix με την υψηλότερη βαθμολογία στο IMDB και στο Rotten Tomatoes. Το «Guns For Hire», όπως ονομάζεται το τραγούδι, διαθέτει ήδη πάνω από 30 εκατομμύρια streams στο Spotify.