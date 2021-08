Ο Justin Bieber συναντά τον WizKid στο remix του «Essence»

Ο Νιγηριανός σούπερ σταρ Wizkid κυκλοφορεί ένα νέο remix της επιτυχία του «Essence» με τη συμμετοχή του ενός και μοναδικού Justin Bieber.

Η mainstream απήχηση του Wizkid έχει αυξηθεί αισθητά από τότε που ο αστέρας της afro-fusion κυκλοφόρησε μέσω της RCA Records / Sony Music το περασμένο φθινόπωρο το εξαιρετικό τέταρτο άλμπουμ του, «Made In Lagos».

Στο άλμπουμ ο WizKid συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα όπως οι H.E.R., Ella Mai, Burna Boy και Skepta, αλλά το πιο δημοφιλές τραγούδι του «Made In Lagos» ήρθε μέσω μιας απροσδόκητης συνεργασίας με τον επίσης afro-fusion τραγουδιστή Tems στο «Essence».

Το «Essence» έχει αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα και δεν διεκδικεί μόνο τον τίτλο για το τραγούδι του φετινού καλοκαιριού, αλλά είναι επίσης το αφρικανικό τραγούδι όλων των εποχών που έχει ανέβει υψηλότερη θέση στα αμερικανικά charts, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα έφτασε στο Νο. 54 του Billboard Hot 100.

Ήδη το «Essence» μετρά 20 εκατομμύρια προβολές στο YouTube και 34 εκατομμύρια ροές στο Spotify και συνεχίζει την επιτυχία του άλμπουμ «Made In Lagos» μέχρι την πιο ζεστή εποχή της χρονιάς.

I promised you something special. @temsbaby & @justinbieber on da way ❤️🖤🦅 pic.twitter.com/o7e8azcLgb

— Wizkid (@wizkidayo) August 12, 2021