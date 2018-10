Σε αληθινές εμπειρίες έχει βασιστεί το νέο video clip της Halsey.

Η Halsey δίνει μορφή στο νέο single «Without Me», το οποίο κυκλοφορεί από την Capitol Records / Universal Music.

Το «Without Me» σηματοδοτεί την πρώτη προσωπική κυκλοφορία της Halsey μετά το δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ της, «hopeless fountain kingdom», το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2017 και έγινε πλατινένιο, έχοντας κάνει ντεμπούτο στην πρώτη θέση του αμερικανικού «Billboard 200».

Ο δίσκος περιείχε επιτυχίες όπως το διπλά πλατινένιο «Now Or Never» και το τριπλά πλατινένιο «Bad At Love», ενώ απέσπασε βαθμολογία 4 αστέρων από το «Rolling Stone».

H 24χρονη τραγουδίστρια έχει αναφέρει ότι το νέο τραγούδι «Without Me» δεν πρόκειται να συμπεριληφθεί σε κάποιο μελλοντικό άλμπουμ. Επίσης έχει τονίσει ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που έγραψε ένα τραγούδι ως «Ashley» (σ.σ. το πραγματικό όνομά της) και όχι ως «Halsey», χωρίς να προστατεύεται από ένα ρόλο όπως στην προηγούμενη δουλειά της.

Σε σκηνοθεσία του βραβευμένου Colin Tilley, το video clip για το «Without Me» ακολουθεί την πορείας μία ταραχώδους σχέσης, γεμάτη αλκοόλ και χωρισμούς, θυμίζοντας σε μεγάλο βαθμό τη σχέση της Halsey με τον G-Eazy, οι οποίοι φέρονται να έχουν χωρίσει για δεύτερη φορά.

«Ήταν μία πραγματικά καταπληκτική και συναισθηματική διαδικασία», σχολιάζει η Halsey για το video clip. «Η ιστορία είναι αντανάκλαση ενός συνδυασμού των σχέσεων που είχα ή εκείνων που έβλεπα να έχουν οι άνθρωποι που αγαπώ.»

«Είναι μία υπενθύμιση ότι αξίζεις περισσότερα. Και δεν είναι εντάξει να μη θέλεις να επωφεληθείς από αυτό. Από τους συντρόφους σου, τους φίλους σου, την οικογένειά σου αξίζεις την ευτυχία. Μη φοβάσαι να πας και να τη βρεις», προσθέτει.

«Ως συνήθως, η τέχνη προορίζεται να αφήνεται στην ερμηνεία (του καθενός). Εάν δείτε την ιστορία σας σε αυτό, ελπίζω να με ακούσετε να σας μιλάω δυνατά και καθαρά», καταλήγει.

«Η αμφισβήτηση του σκοπού σου και της προσπάθειάς σου σε μία σχέση μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και αποστράγγιση. Αλλά είναι σημαντικό να προβληματιστείς και να γνωρίσεις την αξίας σου», είχε δηλώσει προηγουμένως η Halsey για το «Without Me».

«Αυτό το τραγούδι αφορά την κατανόηση της αξίας σας. Είναι ένα πολύ ειλικρινές τραγούδι και με βοήθησε να αποδείξω στον εαυτό μου ότι μπορώ ακόμα να εκδηλώσω τα συναισθήματά μου στην τέχνη, μετά από όλο αυτόν τον καιρό. Η μουσική μου θα είναι πάντα το όχημα που μεταφέρει την καρδιά μου.»