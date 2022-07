Οι Within Temptation στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Οι Within Temptation θα συναντήσουν το ελληνικό κοινό στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Οι ροκ θρύλοι Within Temptation επιστρέφουν στην Ελλάδα για μία μοναδική εμφάνιση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων την Παρασκευή 22 Ιουλίου.

Με μία πορεία που εκτείνεται σε δύο δεκαετίες, οι βασιλιάδες των σκοτεινών ύμνων θα παίξουν όλα τα αγαπημένα τραγούδια από τη δισκογραφία αλλά και το νέο άλμπουμ τους «Resist» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Οι Within Temptation έχουν έξι άλμπουμ στο ενεργητικό τους – «Enter» (1997), «Mother Earth» (2000), «The Silent Force» (2004), «The Heart of Everything» (2007), «The Unforgiving» (2011), και «Hydra» (2014) – και πωλήσεις που ξεπερνούν τα 3,5 εκατομμύρια αντίτυπα δίσκων παγκοσμίως.

Με τους Sharon Den Adel and Robert Westerholt στο τιμόνι, οι Within Temptation αποτελούν μία από τις διασημότερες μπάντες του συμφωνικού metal στην υφήλιο.

Το συγκρότημα έχει εμφανιστεί ως headliner στα μεγαλύτερα διεθνή φεστιβάλ, από τα Download, Hellfest και Wacken Open Air έως τα Graspop και Woodstock Poland. Έχουν κερδίσει επίσης πολλά βραβεία σε διοργανώσεις όπως τα World Music Awards, Metal Hammer Awards και MTV Europe Music Awards.

Με την πιο πρόσφατη κυκλοφορία τους, το άλμπουμ «Resist», οι Within Temptation δίνουν στο metal έναν περισσότερο φουτουριστικό αέρα τόσο ως προς τη μουσική όσο και προς τη θεματολογία.

Το μήνυμά τους είναι άμεσο και σαφές. Η Sharon Den Adel, σχολιάζοντας τον τίτλο του άλμπουμ είπε: «Η αντίσταση είναι ζωτικής σημασίας στις σύγχρονες κοινωνίες λόγω της αυξανόμενης καταπίεσης που υφιστάμεθα από κυβερνήσεις, δικτατορίες και φορείς χειραγώγησης και ελέγχου».

Είναι λοιπόν αυτονόητο πως το «Resist» είναι ένας heavy metal δίσκος που, μουσικά και στιχουργικά, αντλεί την έμπνευσή του από τη σύγχρονη κοινωνία και την περιβάλλει με βαθιές και σκοτεινές μελωδίες αλλά και το πιο σημαντικό μήνυμα: Ξύπνα και διαφύλαξε τις ελευθερίες σου.

Οι Within Temptation θα παίξουν τα πασίγνωστα τραγούδια τους «Mother Earth», «Ice Queen», «Stand My Ground» και «Angels» μαζί με νεότερες επιτυχίες όπως το The Reckoning (με τη συμμετοχή του Jacoby Shaddix των Papa Roach) στις 22 Ιουλίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

Να είστε εκεί, στο νέο ξεκίνημα των Within Temptation.

Η προπώληση εισιτηρίων πραγματοποιείται μέσω www.viva.gr, 11876 και του δικτύου των μεταπωλητών του Viva.