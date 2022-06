Η Willow επεξεργάζεται τα συναισθήματά της.

Η Willow κυκλοφόρησε το νέο single «<maybe> it’s my fault», το πρώτο τραγούδι της μετά το εκρηκτικό άλμπουμ της «lately I feel EVERYTHING» του 2021.

Η Willow σχολιάζει για το «<maybe> it’s my fault»: «Πολύ συχνά σε τρυφερές συναισθηματικές καταστάσεις προσπαθούμε να ρίξουμε το φταίξιμο για τις πληγές μας σε άλλους ανθρώπους. Παρόλο που κανείς μας δεν είναι τέλειος, σε κάποιες περιπτώσεις εμείς είμαστε αυτοί που επιτρέπουμε στον εαυτό μας να βρεθεί σε καταστάσεις που δεν εξυπηρετούν τον ύψιστο σκοπό μας».

«Το “<maybe> it’s my fault” εξετάζει πώς είναι να θεωρούμε τους εαυτούς μας εξίσου υπεύθυνους για τον συναισθηματικό πόνο που νιώθουμε, επιτρέποντας παράλληλα στον εαυτό μας να είναι ανθρώπινος και να επεξεργάζεται πλήρως όλα τα συναισθήματά μας χωρίς ντροπή», εξηγεί.

Το «<maybe> it’s my fault» συνοδεύεται από ένα performance music video σε σκηνοθεσία της Dana Trippe.

Φέτος, η Willow συνεργάστηκε με ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνών και συμμετείχε σε τραγούδια όπως το «Memories» του YUNGBLUD και το industrial metal τραγούδι «Purge» με της Siiickbrain. Συμμετείχε επίσης στο single «Psychofreak» της Camila Cabello, το οποίο ερμήνευσαν μαζί στο «Saturday Night Live» τον Απρίλιο.

Ο Machine Gun Kelly και η Willow συνεργάστηκαν ακόμη στο hit single του «emo girl», ενώ η Willow πλαισιώνει τον MGK στην καλοκαιρινή περιοδεία του. Η Willow πρόκειται επίσης να εμφανιστεί στο «Lollapalooza» στο Σικάγο, στο «Reading & Leeds» στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε περισσότερα φεστιβάλ αυτό το καλοκαίρι.

Το «<maybe> it’s my fault» είναι το πρώτο τραγούδι από τη Willow μετά το άλμπουμ «lately I feel EVERYTHING», με το οποίο έκανε την είσοδό της στην pop-punk σκηνή της και συνεργάστηκε με βαριά ονόματα όπως ο Travis Barker, η Avril Lavigne και άλλους.

Από την κυκλοφορία του τον Ιούλιο του 2021 μέχρι σήμερα, το «lately I feel EVERYTHING» έχει συγκεντρώσει 400 εκατομμύρια streams παγκοσμίως.

Η Willow ήταν υποψήφια για το βραβείο του Καλύτερου Νέου Εναλλακτικού Καλλιτέχνη στα iHeartRadio Music Awards του 2022, ενώ ανακηρύχθηκε από το Billboard ως η Comeback Artist of the Year για το 2021.

Το «lately I feel EVERYTHING» περιλαμβάνει το χρυσό single «t r a n s p a r e n t s o u l» με τον Travis Barker, το οποίο έφτασε στο Top 5 των εναλλακτικών ραδιοφώνων στις ΗΠΑ και έχει συγκεντρώσει μέχρι σήμερα πάνω από 300 εκατομμύρια streams παγκοσμίως.

Το «Meet Me At Our Spot», ένα από τα αγαπημένα τραγούδια των θαυμαστών κατά τη διάρκεια της sold-out φθινοπωρινής περιοδείας της Willow, ανέβηκε επίσης στο No. 21 του Billboard Hot 100 και στο No. 12 του Pop Radio Chart.

Το τραγούδι διαθέτει πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams παγκοσμίως και έχει γίνει χρυσό σε πολλές αγορές. Το Το «Meet Me At Our Spot» έγινε το δεύτερο single της Willow που εμφανίστηκε στο Top 20 του Ηνωμένου Βασιλείου φέτος, φτάνοντας στο No. 10 των τοπικών charts.