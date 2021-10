Willow και Avril Lavigne παρουσιάζουν το video για το pop-punk anthem «Grow»

Η Willow ενώνει τις δυνάμεις της με το είδωλό της Avril Lavigne.

Η Willow παρουσιάζει το μουσικό βίντεο για τον pop-punk ύμνο «Grow» με τη συμμετοχή της Avril Lavigne, ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του κοινού από το επιτυχημένο άλμπουμ της «lately I feel EVERYTHING».

Το βίντεο, στο οποίο εμφανίζονται τόσο η Willow όσο και η Avril Lavigne, σκηνοθέτησε η Dana Trippe. Να σημειωθεί ότι στην ηχογράφηση του τραγουδιού συμμετείχε στα ντραμς ο Travis Barker.

Η κυκλοφορία του πέμπτου άλμπουμ της, «lately I feel EVERYTHING», αποτέλεσε το επιστέγασμα μίας δεκαετίας ανάπτυξης για τη Willow τόσο σε καλλιτεχνικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Το άλμπουμ είναι μία ερωτική επιστολή σε αυτή τη συνεχή εξέλιξη.

Στους λίγους μήνες από την κυκλοφορία του, το «lately I feel EVERYTHING» έχει συγκεντρώσει 270 εκατομμύρια streams παγκοσμίως.

Μόνο το ορμητικό single του «Transparent Soul» (feat. Travis Barker), το οποίο έχει βρεθεί στο Top 5 των αμερικανικών εναλλακτικών ραδιοφωνικών σταθμών, έχει συγκεντρώσει πάνω από 200 εκατομμύρια streams παγκοσμίως και έχει γίνει χρυσό στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Χωρίς αμφιβολία πρόκειται για την καλύτερη και πιο γεμάτη αυτοπεποίθηση μουσική της καριέρας της μέχρι στιγμής», δήλωσε το The New Yorker για το «lately I feel EVERYTHING», προσθέτοντας ότι «είναι το πρώτο άλμπουμ που εκμεταλλεύεται στο έπακρο το ταλέντο της Willow, εξωτερικεύοντας το συσσωρευμένο, διαλεγμένο άγχος της εφηβείας της».

Παράλληλα, το τραγούδι «Meet Me At Our Spot» από το κοινό άλμπουμ «The Anxiety» της Willow με τον Tyler Cole, που κυκλοφόρησε το 2020, βρίσκεται σε τροχιά ανόδου στο Billboard Hot 100 singles chart και στο Top 40 των αμερικανικών ραδιοφώνων, ενώ την περασμένη εβδομάδα έγινε χρυσό στις ΗΠΑ.

Η Willow ολοκλήρωσε επίσης μεγάλη sold out headlining περιοδεία στο πλαίσιο της οποίας ταξίδεψε σε όλες τις ΗΠΑ.

Θα επιστρέψει στις συναυλίες της τον Φεβρουάριο του 2022 ως support της Billie Eilish στην περιοδεία «Happier Than Ever, The World Tour». Στους σημαντικότερους σταθμούς τους περιλαμβάνονται δύο βραδιές στο «Madison Square Garden» της Νέα Υόρκη στις 18 και 19 Φεβρουαρίου και στο μία βραδιά στο «The Forum» στο Inglewood της Καλιφόρνια στις 8 Απριλίου.