Will.i.am: «Η μουσική του Tupac και του Biggie δεν αγγίζει την ψυχή μου»

«Αν είχα αγαπήσει τον Tupac και τον Biggie όσο ήμουν στα συγκροτήματα, πιθανότατα θα ήμουν ακόμα κολλημένος εκεί».

Ο Will.i.am μοιράστηκε τις σκέψεις του για τον Tupac και The Notorious B.I.G. και δήλωσε ότι «η μουσική τους δεν αγγίζει την ψυχή του».

Σε ένα απόσπασμα της συνέντευξής του στο podcast «Hip-Hop Confessions», που δημοσιεύτηκε στο Instagram από τον λογαριασμό The Art of Dialogue, ο Will.i.am κλήθηκε να επιλέξει ανάμεσα στον Tupac και στον The Notorious B.I.G. και εξήγησε ότι δεν προτιμά τη μουσική κανενός από τους δύο καλλιτέχνες.

«Όταν οι άνθρωποι απαντούν Tupac και Biggie, εγώ είμαι τόσο μεγάλος θαυμαστής των A Tribe Called Quest και των De La Soul που δεν μου αρέσουν οι Tupac και Biggie», είπε.

«Η μουσική αυτού του είδους δεν αγγίζει την ψυχή μου. Μου αρέσουν οι Boogie Down Productions, ο KRS-One, μου αρέσει – αν είναι σαν τον Tupac ή τον Biggie; Είναι ο KRS-One. Γιατί αυτούς τους δύο;», συνέχισε.

«Τον Tupac και τον Biggie, δεν τους αντιμετωπίζω έτσι. Αντιμετωπίζω τον Eric B. και τον Rakim έτσι. Ο Tupac είναι φοβερός – μην με παρεξηγείτε. Δεν είναι ότι δεν τον θεωρώ τέλειο», ανέφερε.

«Η δική μου επιλογή είναι οι De La Soul και οι A Tribe Called Quest από τα γκρουπ. Με έβγαλε από τα γκρουπ ενώ ήμουν ακόμα στα γκρουπ», πρόσθεσε ο frontman των Black Eyed Peas.

Ο Will.i.am περιέγραψε στη συνέχεια πώς του έδωσαν έμπνευση οι Rakim, De La Soul και A Tribe Called Quest όταν μεγάλωνε.

«Με έβγαλαν από τα συγκροτήματα σωματικά, όσον αφορά τη δυνατότητα να πετύχω τα όνειρά μου, αυτός ήταν ο δρόμος μου προς τα έξω», είπε.

«Και με έβγαλαν από τα γκρουπ όσον αφορά το γεγονός ότι όσο ήμουν στα γκρουπ, ο κόσμος ζωγραφίζεται για μένα. Αυτό με κρατούσε ασφαλή όσο ήμουν στα συγκροτήματα. Αν είχα αγαπήσει τον Tupac και τον Biggie όσο ήμουν στα συγκροτήματα, πιθανότατα θα ήμουν ακόμα κολλημένος εκεί».

Εκτός από την επιτυχημένη καριέρα του με τους Black Eyed Peas από το 1995 μέχρι σήμερα, ο Will.i.am έχει κυκλοφορήσει τέσσερα άλμπουμ ως σόλο καλλιτέχνης, τα «Lost Change» (2001), «Must B 21» (2003), «Songs About Girls» (2007) και «#willpower» (2013).

Επίσης, ο Will.i.am έχει συνεργαστεί ως παραγωγός με κορυφαία ονόματα της μουσικής βιομηχανίας όπως οι Michael Jackson, U2, Rihanna, Britney Spears, Lady Gaga, Nicki Minaj, Justin Bieber, David Guetta, Justin Timberlake και Kesha, μεταξύ άλλων.