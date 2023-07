will.i.am και Britney Spears ηχογράφησαν το «Mind Your Business» πριν από «αρκετά χρόνια»

Η αλήθεια για τη νέα συνεργασία του will.i.am και της Britney Spears.

Μετά την κυκλοφορία της νέας συνεργασίας του will.i.am και της Britney Spears στο club-ready «Mind Your Business», το κοινό άρχισε να κάνει ερωτήσεις στο διαδίκτυο σχετικά με το τραγούδι – όπως για παράδειγμα πότε ηχογραφήθηκε και αν η φωνή της Spears είναι όντως δική της.

Ο Neil Jacobson – Διευθύνων Σύμβουλος της Hallwood Media, της εταιρείας management του will.i.am – δήλωσε στο Billboard ότι το «Mind Your Business» ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά «πριν από αρκετά χρόνια», αλλά οι δύο καλλιτέχνες επανεξέτασαν και ανανέωσαν πρόσφατα το τραγούδι, κάνοντας, μεταξύ άλλων, «αλλαγές στη μουσική μέχρι και πριν από δύο εβδομάδες».

Ενώ ο will.i.am πραγματοποιούσε την καλοκαιρινή ευρωπαϊκή περιοδεία του με τους Black Eyed Peas, η Britney Spears ηχογράφησε τη φωνή της ξεχωριστά στο Λος Άντζελες με τον μουσικό παραγωγό Anthony Preston, σύμφωνα με τον Jacobson.

Διαφήμιση

Αφού η φωτογραφία της Britney Spears που χρησιμοποιήθηκε στο εξώφυλλο του «Mind Your Business» προερχόταν από μία φωτογράφιση που είχε πραγματοποιηθεί προ 20 ετών, οι θεωρίες στα social media άρχισαν να υποστηρίζουν ότι ούτε η φωνή της τραγουδίστριας είχε ηχογραφηθεί πρόσφατα.

Επιπλέον, η Britney Spears δεν έχει κάνει καμία ανάρτηση σχετικά με το τραγούδι στις σελίδες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκτός από έναν σύνδεσμο για το pre-save που είχε δημοσιεύσει στις ιστορίες του λογαριασμού της στο Instagram. Μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού, απενεργοποίησε τη σελίδα της στο Instagram.

Μια άλλη θεωρία που κυκλοφόρησε από μία χρήστη του TikTok με το όνομα AllyNaston υποστήριξε ότι η Myah Marie, μία τραγουδίστρια που είχε κάνει demo φωνητικά για την Britney Spears στο παρελθόν, θα μπορούσε να βρίσκεται πίσω από τα φωνητικά του «Mind Your Business».

Η AllyNaston επικαλέστηκε μία συζήτηση που είχε κάνει η Myah Marie με το κοινό στο Reddit το 2019, όπου ρωτήθηκε: «Σε ποιο demo τραγούδησες και θα ήθελες να το είχε ηχογραφήσει η Britney;».

«Υπήρχε ένα που έγραψε ο Will.I.Am, ήταν πολύ ωραίο, ήταν λίγο rap, ήταν για το “Britney Jean”. Λεγόταν κάτι σαν “Business”, “be up in my business”, κάτι cool», απάντησε τότε.

Ωστόσο, η Myah Marie δεν έχει επιβεβαιώσει ότι το «Mind Your Business» είναι το τραγούδι στο οποίο αναφέρεται ή αν ακούγεται στο τραγούδι η δική της φωνή.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Variety, ο will.i.am έβαλε επίσης τέλος στις φήμες για τη φωνή της Britney Spears, αν και δεν διευκρίνισε πότε γράφτηκε και ηχογραφήθηκε το τραγούδι.

«Να ‘μαστε, το 2023, ο κόσμος θέλει να το ακούσει αυτό. Αλλά ρωτούν, πότε το ηχογράφησα αυτό με την Britney; Και είναι όντως η Britney σε αυτό; Ναι, είναι», τόνισε κατηγορηματικά.

«Πότε το ηχογράφησα; Αυτό δεν είναι σημαντικό. Για παράδειγμα, έχω ένα τραγούδι από αρκετούς δίσκους πριν, το “Girl Like Me”. Το έγραψα και έκανα την παραγωγή για τη Shakira το 2008, αλλά κυκλοφόρησε το 2021. Είναι πολύς χρόνος για να ζυμωθεί», συνέχισε.

«Δεν πρέπει όλα να γίνονται αμέσως. Αν θέλεις να φτιάξεις καλό κρασί, δεν υπάρχει στιγμιαίο κρασί. Χρειάζεσαι λίγο χρόνο από την έξαψη από οτιδήποτε καταναλώνεις. Πρέπει να κάτσει για ένα λεπτό, να το τελειοποιήσεις. Ορισμένα πράγματα βγαίνουν όταν πρέπει να βγουν», ανέφερε.

«Το “Mind Your Business” χρειάστηκε χρόνο. Τώρα, αυτή τη στιγμή, είναι τέλειο», πρόσθεσε.

Διαφήμιση

Ο will.i.am σημείωσε ότι έγραψε το τραγούδι μαζί με την Britney Spears κατά τη διάρκεια των προσωπικών συναντήσεών τους.

«Συναντιόμασταν για γεύματα στο Valley, μιλούσαμε για τη ζωή, κρατούσα σημειώσεις για όσα συζητούσαμε», θυμήθηκε.

«Μου ζητούσε να αλλάξω αυτό, να αλλάξω εκείνο. Είναι ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο έγραψα έτσι – ας καθίσουμε να μιλήσουμε για τη ζωή, την αγάπη, τα νέα, τα προϊόντα της pop κουλτούρας. Απλά να μιλήσουμε…», εξήγησε.

«Της έδειχνα δομές τραγουδιών, ρίμες, μεταφορές. Εκείνη διαμόρφωνε και επεξεργαζόταν τους στίχους», είπε ο will.i.am.