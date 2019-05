Μία απρόσμενη hip-hop διασκευή του «Friend Like Me».

Ο επιτυχημένος ηθοποιός και ράπερ Will Smith συστήνει δύο διαφορετικές εκδοχές του κλασικού τραγουδιού «Friend Like Me» ενόψει της live-action διασκευής της διαχρονικής ταινίας «Aladdin» της Disney.

Το τραγούδι ακούγεται στην ταινία και συμπεριλαμβάνεται στο soundtrack του «Aladdin» που μόλις κυκλοφόρησε από τη Walt Disney Records.

Βραβευμένος με τέσσερα Grammy και υποψήφιος για δύο Όσκαρ, πέντε Χρυσές Σφαίρες, ο Αμερικανός ηθοποιός πρωταγωνιστεί στο «Aladdin» ενσαρκώνοντας τον απολαυστικό και εκκεντρικό χαρακτήρα του Τζίνι, ένας ρόλος που χαρακτηρίστηκε από την ερμηνεία του αξέχαστου Robin Williams.

Εκτός αυτού, ο Will Smith έχει ενεργή συμμετοχή στο soundtrack της ταινίας, όπου τραγουδά μία νέα έκδοση του «Arabian Nights», το υποψήφιο για Χρυσή Σφαίρα «Prince Ali» και το γνωστό «Friend Like Me».

Σε μουσική του Alan Menken και σε στίχους του Howard Ashman, το «Friend Like Me» ήταν υποψήφιο το 1993 για το βραβείο Όσκαρ και τη Χρυσή Σφαίρα του «Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού».

Ο Will Smith προτείνει δύο διαφορετικές εκδοχές του «Friend Like Me».

Η πρώτη συντάσσεται με το αρχικό πνεύμα του τραγουδιού και είναι πασπαλισμένη με στοιχεία από την ιδιαίτερη προσωπικότητά του.

Η δεύτερη εκδοχή κινείται σε hip-hop ύφος και συμμετέχει ο DJ Khaled. Οι rap στίχοι είναι εμπνευσμένοι από τους πρωτότυπους στίχους του «Friend Like Me».

«Πήγα στο στούντιο την πρώτη ημέρα και πραγματικά ήθελα να παίξω με το τραγούδι για να δούμε αν θα μπορούσα να του προσθέσω κάτι. Κυριολεκτικά μετά από 30 λεπτά στο στούντιο άρχισα να παίζω με το τραγούδι και το τέμπο στα 94/96 BPM. Αυτό το εύρος του τέμπο είναι το σωστό old-school hip-hop», περιγράφει ο Will Smith.

«Έτσι πήρα το “Impeach Your President” των The Honey Drippers και έβαλα το beat στο τραγούδι. Έπαιξα με αυτό. Και έβαλα επίσης κάτω από το “Friend Like Me” το “I Know You Got Soul” των Eric B. & Rakim», εξηγεί.

«Άρχισα να παίζω με τη γεύση του hip-hop και το Τζίνι γεννήθηκε πραγματικά μέσα στο μυαλό μου από τη μουσική», υποστηρίζει ο 50χρονος Αμερικανός.

Η hip-hop έκδοση του «Friend Like Me» θα ακούγεται στους τίτλους τέλος της ταινίας «Aladdin», η οποία κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 23 Μαΐου.