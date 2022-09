Whitney Houston: Το «The Bodyguard» επιστρέφει στους κινηματογράφους – Επετειακή επανέκδοση του soundtrack της ταινίας

Αυτόν τον Νοέμβριο συμπληρώνονται 30 χρόνια από το κινηματογραφικό ντεμπούτο της Whitney Houston με την ταινία «The Bodyguard».

Η Trafalgar Releasing και η Warner Bros. Pictures συνεργάζονται για να φέρνουν ξανά στις κινηματογραφικές αίθουσες παγκοσμίως την ταινία «The Bodyguard» της Whitney Houston, μία από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες της δεκαετίας του 1990, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από την κυκλοφορία της.

Την Κυριακή 6 Νοεμβρίου και την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ξανά το θεαματικό κινηματογραφικό ντεμπούτο της Whitney Houston στο πλευρό του Kevin Costner στο διαχρονικό «The Bodyguard».

Η μουσική της ταινίας αναδείχθηκε στο soundtrack με τις υψηλότερες πωλήσεις όλων των εποχών και χάρισε στη Whitney Houston το βραβείο Grammy για το Άλμπουμ της Χρονιάς.

Εκτός από την προβολή της αγαπημένης ταινίας, οι θαυμαστές θα απολαύσουν τα μουσικά βίντεο για τα τραγούδια «Queen of the Night» και «I Will Always Love You», που τιμούν την κληρονομιά της Whitney Houston.

Η πώληση των εισιτηρίων για την επετειακή προβολή του «The Bodyguard» θα ξεκινήσει την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου στη διεύθυνση www.TheBodyguard30.com, όπου θα ανακοινωθούν και οι κινηματογράφοι που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση.

Η Whintey Houston πρωταγωνιστεί στο «The Bodyguard» στον ρόλο της Rachel Marron, μίας σούπερ σταρ της μουσικής και του κινηματογράφου που βρίσκεται στο απόγειο της καριέρας της. Οι θαυμαστές θέλουν να τη δουν. Να την ακούσουν. Να την αγγίξουν. Ένας όμως θέλει να τη σκοτώσει και εδώ έρχεται στο προσκήνιο ο φύλακας Frank Farmer (Kevin Costner).

Ο Farmer είναι ένας πρώην πράκτορας των Μυστικών Υπηρεσιών που είναι πάντα σε επιφυλακή, ενώ η Rachel είχε πάντα τον έλεγχο της λαμπερής ζωής της. Και οι δύο περιμένουν να είναι επικεφαλής, αλλά αυτό που δεν περιμένουν είναι να ερωτευτούν.

Το «The Bodyguard», σε σενάριο του Lawrence Kasdan και σκηνοθεσία του Mick Jackson, τα έχει όλα: Σασπένς. Συγκίνηση. Έρωτα. Κίνδυνο. Πάθος. Και τη λάμψη δύο μεγάλων αστέρων.

«Η ιστορία και τα τραγούδια του “The Bodyguard” είναι ανεξίτηλα χαραγμένα στις καρδιές των σινεφίλ και μουσικόφιλων σε όλο τον κόσμο. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεργαστούμε με τη Warner Bros. για να παρουσιάσουμε αυτή την επετειακή γιορτή στους θαυμαστές», δήλωσε η Kymberli Frueh, Ανώτερη Αντιπρόεδρος Προγραμματισμού και Εξαγορών Περιεχομένου της Trafalgar Releasing.

Επίσης, η Legacy Recordings της Sony Music θα γιορτάσει την 30ή επέτειο του «The Bodyguard» κυκλοφορώντας στις 18 Νοεμβρίου μία ειδική επανέκδοση του soundtrack της ταινίας.

Το soundtrack του «The Bodyguard», σε συμπαραγωγή της Whitney Houston και του Clive Davis, κυκλοφόρησε στις 17 Νοεμβρίου 1992 και έγινε το πρώτο άλμπουμ που πούλησε περισσότερα από ένα εκατομμύριο αντίτυπα σε μία μόνο εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έχοντας καταγράψει πωλήσεις άνω των 45 εκατομμυρίων αντιτύπων παγκοσμίως, το soundtrack του «The Bodyguard» είναι το άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις από γυναίκα καλλιτέχνιδα παγκοσμίως και το soundtrack με τις υψηλότερες πωλήσεις όλων των εποχών.

Το soundtrack του «The Bodyguard» έχει γίνει διαμαντένιο στις ΗΠΑ (18 φορές πλατινένιο) και κέρδισε το βραβείο Grammy για το Άλμπουμ της Χρονιάς, ενώ το εμβληματικό τραγούδι «I Will Always Love You», μία διασκευή του ομώνυμου single της Dolly Parton, κέρδισε το βραβείο για την Ηχογράφηση της Χρονιάς.

Επιπλέον, το μουσικό βίντεο για το «I Will Always Love You» της Whitney Houston έχει συγκεντρώσει πάνω από 1,2 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube.

Εν τω μεταξύ, τον Δεκέμβριο αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους η νέα βιογραφική ταινία της Sony Pictures για τη Whitney Houston με τίτλο «I Wanna Dance with Somebody». Δείτε το trailer εδώ.

Το tracklist του soundtrack του «The Bodyguard»

Πλευρά A

1. I Will Always Love You – Whitney Houston

2. I Have Nothing – Whitney Houston

3. I’m Every Woman – Whitney Houston

4. Run To You – Whitney Houston

5. Queen Of The Night – Whitney Houston

6. Jesus Loves Me – Whitney Houston

Πλευρά B

7. Even If My Heart Would Break – Kenny G and Aaron Neville

8. Someday (I’m Coming Back) – Lisa Stansfield

9. It’s Gonna Be A Lovely Day – The S.O.U.L. S.Y.S.T.E.M.

10. (What’s So Funnny ‘Bout) Peace, Love And Understanding – Curtis Stigers

11. Theme From The Bodyguard – Alan Silvestri

12. Trust In Me – Joe Cocker featuring Sass Jordan