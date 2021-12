Whitney Houston: Πωλήθηκε έναντι ενός εκατομμυρίου δολαρίων NFT με ακυκλοφόρητο τραγούδι της

Ένα NFT της Whitney Houston πωλήθηκε σε δημοπρασία αυτή την εβδομάδα έναντι 999.999 δολαρίων, σημειώνοντας ρεκόρ για το NFT με την υψηλότερη πώληση στο blockchain της Tezos.

Το OneOf, η πράσινη πλατφόρμα μουσικής NFT που υποστηρίζεται από τον Quincy Jones, ανακοίνωσε νωρίτερα τον Δεκέμβριο ότι η ακυκλοφόρητη ολοκληρωμένη demo ηχογράφηση θα έβγαινε σε δημοπρασία κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Τέχνης του Μαϊάμι.

Το NFT προέρχεται από τη συλλογή «The Whitney Houston Collection» και είναι ένα πρώιμο, πρωτόγνωρο, ολοκληρωμένο demo ενός τραγουδιού που είχε ηχογραφήσει η βραβευμένη με έξι Grammy τραγουδίστρια σε ηλικία μόλις 17 ετών και συνοδεύεται από ένα ψηφιακό βίντεο που δημιούργησε η 17χρονη καλλιτέχνιδα Diana Sinclair.

«Το γεγονός ότι μπόρεσα να συνεργαστώ με τη μουσική της και την οικογένειά της πραγματικά άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο την έβλεπα στα μουσικά της βίντεο. Αισθάνομαι πιο συνδεδεμένη με την προσωπικότητά της. Μερικά από τα μηνύματα που μεταφέρω και στο έργο μου, είναι πολύ παρόμοια», δήλωσε η Diana Sinclair σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στην αρχική σελίδα της συλλογής NFT της Whitney Houston.

Επίσης, τόνισε πόσο σημαντικό ήταν να υπάρχουν Μαύρες γυναίκες πίσω και μπροστά από τις κάμερες για τη δημιουργία του βίντεο, ώστε να αντικατοπτρίζεται ο τρόπος με τον οποίο η Houston υπερασπιζόταν τις μαύρες γυναίκες στην ομάδα της.

«Το γεγονός ότι δούλεψα με τη φωνή της σε κάτι τέτοιο με συνέδεσε πραγματικά με εκείνη την εποχή και με την ίδια με έναν τρόπο που δεν θα γνώριζα προηγουμένως», τόνισε.

Η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του Whitney E. Houston Estate, Pat Houston, εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συμμετοχή της Diana Sinclair στο έργο.

«Είμαι ενθουσιασμένη που βλέπω την κληρονομιά της Whitney και την υπέροχη μουσική της να επεκτείνονται σε μια τολμηρή νέα τεχνολογία αυτής της εποχής. Ήταν χαρά μου να συνεργαστώ με τη 17χρονη Diana Sinclair και να παρακολουθήσω την καλλιτεχνία της μουσικής της Whitney να επηρεάζει μια νέα γενιά», δήλωσε.

«Καταφέραμε να συνεργαστούμε με κάποια τόσο νέα όπως η Diana, που είναι 17 ετών. Η Whitney ήταν 17 ετών όταν ηχογράφησε το τραγούδι. Και οι δύο κατάγονται από το Νιούαρκ και οι δύο έχουν το ίδιο μεσαίο όνομα. Η Whitney είχε πάντα την επιθυμία να βοηθάει τους άλλους ανθρώπους να βοηθούν τον εαυτό τους, ειδικά τους νέους», τόνισε.

«Ίδρυσε το Ίδρυμα Whitney E. Houston το 1989 και κάθε χρόνο διοργάνωνε εκδηλώσεις με επίκεντρο τους νέους ανθρώπους, οπότε η συνεργασία μας με την Diana ήταν αυτονόητη», συνέχισε.

«Θέλουμε να συνεχίσουμε την κληρονομιά της Whitney, και αυτή είναι μια νέα μορφή τέχνης για την προβολή της μουσικής της. Τι καλύτερος τρόπος από το να το κάνουμε με την Diana και μέσω των NFT», σημείωσε.

Μέρος των εσόδων της δημοπρασίας θα διατεθεί απευθείας στο Ίδρυμα «Whitney E. Houston, ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που συνεχίζει το έργο της αείμνηστης τραγουδίστριας για την ενδυνάμωση, την υποστήριξη και την έμπνευση των νέων ανθρώπων.

«Αυτή η πρώτη κυκλοφορία NFT αποτελεί μία από τις πολλές συλλογές της Whitney Houston, καθώς συνεχίζουμε να αφηγούμαστε την ιστορία της, πηγαίνοντας πίσω από τα παρασκήνια και χρησιμοποιώντας περιεχόμενο που δεν έχει κυκλοφορήσει ποτέ από τα αρχεία της κληρονομιάς της για να γιορτάσουμε την καριέρα, τη μουσική και το ταλέντο της με νέους και δημιουργικούς τρόπους», δήλωσε ο Rob Dippold, συνεργάτης και πρόεδρος της ψηφιακής στρατηγικής της Primary Wave Music.

«Η Whitney είναι ένα είδωλο για όλες τις εποχές», δήλωσε ο Joshua James, συνιδρυτής της OneOf. «Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ενθουσιασμένοι που κυκλοφορούμε αυτό το ιστορικό τραγούδι από την αρχή της διαδρομής της ως καλλιτέχνιδα».

Η υπόλοιπη συλλογή NFTs της Whitney Houston διαχωρίζει τα αντικείμενα σε διαφορετικές κατηγορίες, με τα χρυσά και τα πλατινένια αντικείμενα να περιλαμβάνουν σπάνιες αρχειακές φωτογραφίες από την νεανική ζωή και τα πρώτα βήματα της καριέρας της Whitney Houston με νέα, πολύχρωμα και ζωντανά animations που μοιάζουν με λεύκωμα (τα οποία είναι ακόμα διαθέσιμα).

Η διαμαντένια κατηγορία περιλαμβάνει το video artwork της Diana Sinclair εμπνευσμένο από τη δισκογραφία της Houston και τα μουσικά βίντεο των τραγουδιών «The Greatest Love of All» και «I Will Always Love You».

The Whitney Houston OneOf One NFT, a never-before-heard demo track from Houston at age 17, SOLD for $999,999! Thank you to all who made this incredible moment in music and NFT history possible! 🙏 @dianaesinclair #BeOneOf #whitneyhouston #NFTnews #WomeninNFTs pic.twitter.com/cmdSuyfOBH

— OneOf (@OneOfNFT) December 15, 2021