Τα ονόματα 16 κορυφαίων καλλιτεχνών και συγκροτημάτων περιλαμβάνει η λίστα με τους υποψήφιους για το Rock & Roll’s Hall of Fame.

Οι εκλιπόντες καλλιτέχνες Whitney Houston και Notorious B.I.G. είναι ανάμεσα στα 16 ονόματα που προτείνονται να συμπεριληφθούν στο Rock & Roll’s Hall of Fame για το 2020.

Η 35η τελετή εισαγωγής του Rock & Roll’s Hall of Fame θα διεξαχθεί στις 2 Μαΐου 2020 στο Public Auditorium του Κλίβελαντ.

Εκτός από τους Whitney Houston και Notorious B.I.G., πρώτη φορά υποψήφιοι για εισαγωγή στο πάνθεον είναι οι Dave Matthews Band, Motorhead, Pat Benatar, Soundgarden, The Doobie Brothers, T.Rex και Thin Lizzy.

Τη λίστα των 16 υποψηφίων συμπληρώνουν οι Nine Inch Nails, Judas Priest, Rufus featuring Chaka Khan, Depeche Mode, Kraftwerk, MC5 και Todd Rundgren.

Οι εισακτέοι του 2020 θα ανακοινωθούν επισήμως τον Ιανουάριο. Συνήθως επιλέγονται πέντε έως επτά ονόματα για το Hall of Fame.

Θα προηγηθεί ψηφοφορία από 1.000 περίπου μέλη που συμπεριλαμβάνουν καλλιτέχνες, ιστορικούς της μουσικής και ειδικούς της μουσικής βιομηχανίας.

Για να πληροί τις προϋποθέσεις εισαγωγής ένας καλλιτέχνης ή συγκρότημα πρέπει να έχουν συμπληρωθούν 25 έτη από την πρώτη επίσημη κυκλοφορία τους.

Η Whitney Houston είχε τη δυνατότητα να προταθεί για το Rock & Roll’s Hall of Fame εδώ και μία δεκαετία, καθώς ο παρθενικός δίσκος της κυκλοφόρησε το 1995.

Βραβευμένη με έξι Grammy, θεωρείται μίας από τις καλύτερες ερμηνεύτριες όλων των εποχών. Στο βιογραφικό της έχει επιτυχίες όπως τα «The Greatest Love Of All», «I Will Always Love You» και «I Wanna Dance With Somebody». Έφυγε από τη ζωή το 2012.

Ο Notorious B.I.G., γνωστός επίσης και ως Biggie Smalls, κυκλοφόρησε το πρώτο προσωπικό άλμπουμ του, με τίτλο «Ready To Die», το 1994.

ράπερ έπεσε θύμα δολοφονικής επίθεσης το 1997, μόλις 16 ημέρες πριν την κυκλοφορία του δεύτερου δίσκου του, «Life After Death». Ο κατάλογός του περιλαμβάνει τραγούδια όπως τα «Juicy», «Big Poppa», «Stay With Me», «Hypnotize» και «Mo Money Mo Problems».