Whitney Houston: Νέο gospel άλμπουμ με ακυκλοφόρητα τραγούδια

Το άλμπουμ «I Go To The Rock» θα περιλαμβάνει έξι ακυκλοφόρητα gospel τραγούδια και άλλες ηχογραφήσεις της Whitney Houston.

Η Whitney Houston είναι μία από τις πιο επιτυχημένες εμπορικά τραγουδίστριες στην ιστορία της μουσικής έχοντας πουλήσει πάνω από 200 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, ενώ είναι η μόνη καλλιτέχνιδα που έχει καταφέρει να έχει επτά διαδοχικά Νο.1 singles στο Billboard Hot 100.

Αν και θεωρείται δικαιολογημένα μία από τις πιο επιτυχημένες καλλιτέχνιδες της pop μουσικής, η καρδιά της ανήκε πάντα στην gospel μουσική, η οποία επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την καριέρα και τη ζωή της.

Στις 24 Μαρτίου 2023, θα γνωρίσουμε επιτέλους μία διαφορετική πλευρά της Whitney Houston με το άλμπουμ «I Go to the Rock: The Gospel Music of Whitney Houston».

Το ντοκιμαντέρ το οποίο θα συνοδεύσει το άλμπουμ, παρουσιάζει τη διαδρομή της Whitney Houston στην gospel σκηνή μέσα από 6 ακυκλοφόρητα τραγούδια, μερικά από τα οποία ηχογραφήθηκαν το 1981.

Το άλμπουμ περιέχει 15 τραγούδια, μεταξύ των οποίων τα «Jesus Loves Me» και «His Eye Is On the Sparrow», καθώς και τα ακυκλοφόρητα «He Can Use Me», «I Found A Wonderful Way», μία ζωντανή ηχογράφηση του «Bridge Over Troubled Water» και φυσικά το πρώτο single «Testimony».

«Το “I Go to the Rock: The Gospel Music of Whitney Houston” είναι μία κατάθεση ψυχής από την Whitney», δήλωσε η Pat Houston, η οποία διαχειρίζεται το Whitney E. Houston Estate.

«Η αφοσίωσή της στην gospel μουσική αντικατοπτρίζεται σε κάθε τραγούδι με αγάπη, συμπόνια και πίστη. Αν αγαπάς τη Whitney σημαίνει ότι αγαπάς αυτό που πρεσβεύει μέσα από τη μουσική της. Ελπίζω να αγαπήσετε αυτό το εγχείρημα που όλοι αγαπήσαμε καθώς το φτιάχναμε», πρόσθεσε.

Το ντοκιμαντέρ για το άλμπουμ, το οποίο θα κυκλοφορήσει και σε DVD, είναι ένα συναρπαστικό οπτικοακουστικό αριστούργημα για την gospel μουσική μέσα από τη φωνή της Whitney Houston.

Στο ντοκιμαντέρ, σε παραγωγή του Barry Jennings, συμμετέχει η βραβευμένη με Grammy παραγωγός CeCe Winans, η οποία δείχνει πόσο πιστά υπηρέτησε η Whitney Houston την gospel μουσική.

Η ταινία θα μας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο – από την πρώτη εμφάνιση της μπροστά σε κοινό μέχρι τις μοναδικές ερμηνείες της στο soundtrack του «The Preacher’s Wife», το οποίο είναι και το gospel άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις όλων των εποχών.

Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει επίσης αξέχαστες ζωντανές εμφανίσεις της Whitney Houston από τα NAACP Image Awards και τα American Music Awards.

«Ήταν πραγματική τιμή να συνεργαστούμε με το Whitney E. Houston Estate για τη δημιουργία αυτού του μοναδικού ντοκιμαντέρ», δήλωσε ο Πρόεδρος της Gaither Music Group, Paul Sizelove.

«Η φωνή και η επιρροή της Whitney Houston είναι ανεκτίμητη. Με αυτό το άλμπουμ μεταφερόμαστε στις ρίζες του μουσικού ταλέντου της μέσα από τις μοναδικές ζωντανές εκτελέσεις που περιλαμβάνονται και γιορτάζουμε το πάθος της για την gospel μουσική, η οποία αποτελούσε κεντρική πηγή δύναμης για εκείνη», συνέχισε.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που έχουμε την ευκαιρία να μοιραστούμε αυτή την ιστορία, η οποία αποτελεί παρακαταθήκη για την gospel μουσική και το κοινό της παγκοσμίως», τόνισε.

Το tracklist του άλμπουμ

1. I Go to the Rock («The Preacher’s Wife»)

2. Jesus Loves Me («The Bodyguard»)

3. He Can Use Me – Ακυκλοφόρητο

4. Joy to the World («The Preacher’s Wife»)

5. Bridge Over Troubled Water (Whitney Houston & CeCe Winans, VH1 Honors) – Ακυκλοφόρητο

6. Testimony – Ακυκλοφόρητο

7. I Look To You

8. His Eye Is On The Sparrow («Sparkle»)

9. Hold On, Help Is on the Way («The Preacher’s Wife»)

10. This Day (VH1 Honors) – Ακυκλοφόρητο

11. I Found a Wonderful Way – Ακυκλοφόρητο

12. Joy («The Preacher’s Wife»)

13. I Love the Lord («The Preacher’s Wife»)

14. He/I Believe– Ακυκλοφόρητο

Τα περιεχόμενα του ντοκιμαντέρ

1. I Go to the Rock – Whitney Houston featuring The Georgia Mass Choir, Saturday Night Live, 1996

2. Guide Me O Thou, Great Jehovah – Whitney Houston, The Arsenio Hall Show, 1990

3. This Day – Whitney Houston, VH1 Honors, 1995

4. Jesus Loves Me – Whitney Houston, Live in Santiago, Chile, 1994

5. Wonderful Counselor – Whitney, Cissy, & Gary Houston, American Music Awards, 1988

6. Hold Up the Light – Whitney Houston and Bebe & Cece Winans, 21st NAACP Image Awards, 1989

7. Bridge Over Troubled Water – Whitney Houston and Cece Winans, VH1 Honors, 1995

8. I Look to You – Whitney Houston, 2009

9. I Love the Lord – Whitney Houston featuring the Georgia Mass Choir, 50th Anniversary of Ebony Magazine TV Special, 1996

10. Joy to the World – Whitney Houston featuring the Georgia Mass Choir, 50th Anniversary of Ebony Magazine TV Special, 1996