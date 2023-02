Whitney Houston: Στο φως gospel τραγούδι που ηχογράφησε σε ηλικία 17 ετών

Η Whitney Houston αποδεικνύει ότι ακόμη και σε νεαρή ηλικία μπορούσε να τραγουδήσει με συναισθηματική πειθώ και ερμηνευτική δύναμη.

Η απαράμιλλη φωνή της Whitney Houston συνεχίζει να ζει με την κυκλοφορία του «He Can Use Me», του νέου δυναμικού single από το νέο gospel άλμπουμ της θρυλικής τραγουδίστριας με τίτλο «I Go To The Rock: The Gospel Music of Whitney Houston».

Το «He Can Use Me» είναι μία εκπληκτική πρώιμη gospel ηχογράφηση της 17χρονης ακόμη Whitney Houston.

Αυτή η ηχογράφηση που πραγματοποιήθηκε το 1981, αποκαλύπτει πως ακόμη και σε νεαρή ηλικία, μπορούσε να τραγουδήσει με συναισθηματική πειθώ, ερμηνευτική δύναμη, εύρος και επιδεξιότητα – όλα τα χαρακτηριστικά που θα παρουσίαζε στις μετέπειτα ηχογραφήσεις της.

Το «He Can Use Me» είναι η δεύτερη κυκλοφορία από το άλμπουμ «I Go To the Rock: The Gospel Music of Whitney Houston» και έπεται του «Testimony», μίας άλλης gospel ηχογράφησης της που αποκαλύφθηκε στις αρχές του μήνα.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει 14 τραγούδια και συναρπαστικές εκδοχές αγαπημένων gospel αειθαλών τραγουδιών, όπως τα «Jesus Loves Me» και «His Eye Is On the Sparrow».

Το «I Go To The Rock» θα φέρει επίσης στο φως έξι εντυπωσιακά ακυκλοφόρητα κομμάτια όπως το «He Can Use Me», μία συγκλονιστική live εκδοχή του «Bridge Over Troubled Water», το «I Found A Wonderful Way» και το «Testimony».

Αυτές οι ηχογραφήσεις αποτελούν μία πρόσκληση για να γνωρίσουμε τη βαθιά πίστη που κρύβεται πίσω από τη φωνή της Whitney Houston, μία φωνή συνεχίζει να εμψυχώνει και να επηρεάζει αμέτρητες ζωές σε όλο τον κόσμο.

Το άλμπουμ «I Go To The Rock: The Gospel Music of Whitney Houston» θα κυκλοφορήσει στις 24 Μαρτίου και θα συνοδεύεται από ένα τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ και DVD.

Το άλμπουμ θα είναι διαθέσιμο σε CD από την Gaither Music Group και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες streaming από τις Arista / Legacy Recordings / Sony Music σε συνεργασία με το The Estate of Whitney E. Houston.

Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί τη διαδρομή της Whitney Houston στην gospel μουσική, από την πρώτη της εμφάνιση μπροστά σε κοινό, τις πολλές εντυπωσιακές εμφανίσεις της ερμηνεύοντας gospel τραγούδια μέχρι την ηχογράφηση του soundtrack της ταινίας «The Preacher’s Wife» του 1996, το οποίο έγινε το πιο επιτυχημένο gospel άλμπουμ όλων των εποχών.

Οικοδέσποινα του ντοκιμαντέρ θα είναι η βραβευμένη με Grammy gospel τραγουδίστρια CeCe Winans και παραγωγός ο Barry Jennings.