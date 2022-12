Η Whitney Houston «είχε σχέση με τη φίλη της» Robyn Crawford

«Μετά είπε, μόνη της: “Αυτό δεν είναι για εμένα”».

Ο Clive Davis δήλωσε ότι η νέα βιογραφική ταινία «I Wanna Dance with Somebody» για τη Whitney Houston, στην οποία είναι συμπαραγωγός, «απαντά σε όλα τα ερωτήματα που το κοινό θέλει να μάθει» για την τραγουδίστρια.

«Είτε αφορά τη σεξουαλικότητά της, είτε τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε σε κάθε υπαινιγμό ότι δεν τραγουδούσε αρκετά ως μαύρη, είτε την επίδραση των ναρκωτικών, είτε τις ηχογραφήσεις μαζί μου», είπε μιλώντας στη New York Post.

Τη Whtiney Houston, η οποία ήταν παντρεμένη από το 1992 έως το 2007 με τον Bobby Brown των New Edition, την καταδίωκαν συνεχώς οι φήμες ότι είχε σχέση με τη φίλη της Robyn Crawford.

Το 2019, η Robyn Crawford επιβεβαίωσε στο βιβλίο της, «A Song for You: My Life with Whitney Houston» ότι είχαν σχέση μετά τη γνωριμία τους σε εφηβική ηλικία το καλοκαίρι του 1980, όταν και οι δύο ήταν ομαδάρχισσες σε μια καλοκαιρινή κατασκήνωση.

«Η ταινία δείχνει ξεκάθαρα ότι είχε σχέση με τη Robyn όταν ήταν έφηβη για ένα έτος και μετά εκείνη, μόνη της, είπε: “Αυτό δεν είναι για εμένα”», εξήγησε ο Clive Davis.

«Και είπε: “Θέλω ένα σπίτι. Θέλω έναν γάμο. Θέλω παιδιά. Δεν θέλω έναν αγώνα ζωής και θανάτου με τους γονείς μου. Είναι ενάντια στη θρησκεία μου. Θέλω να είσαι η καλύτερή μου φίλη”. Και αυτοί ήταν οι όροι. Απαριθμεί τους άνδρες με τους οποίους είχε σχέση πολύ πριν από τον Bobby», συνέχισε.

«Ήταν πολύ ξεκάθαρο ότι της άρεσαν οι άντρες και ότι ήταν ετεροφυλόφιλη. Στην ενήλικη ζωή της, αυτό δεν αποτελούσε θέμα στον γάμο της. Δεν ήταν απογοητευμένη σεξουαλικά με τον Bobby. Την έλκυε παράφορα, ίσως υπερβολικά, σε μια αμοιβαία αυτοκαταστροφική σχέση, αλλά δεν ήταν απογοητευμένη», ανέφερε ο Clive Davis.

Η Kasi Lemmons, η σκηνοθέτρια του «I Wanna Dance With Somebody», δήλωσε ότι «πάλεψε» για να αναδείξουν οι παραγωγοί της ταινίας τη σχέση της Whtiney Houston με τη Robyn Crawford.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στους Los Angeles Times, η Kasi Lemmons αναφέρθηκε με περισσότερες λεπτομέρειες στην απόφασή της να ξετυλίξει τις πτυχές του μακροχρόνιου φημολογούμενου ειδυλλίου της Houston και της Crawford.

Η οικογένεια της Whtiney Houston συμφώνησε να συμπεριληφθεί η περίπλοκη ερωτική ιστορία στην ταινία πριν από την ένταξή της Lemmons στο έργο το 2021, ωστόσο, εξέφρασε την ανησυχία της όταν η σκηνοθέτρια τους ενημέρωσε για τη σκηνή του φιλιού της Houston και της Crawford.

«Έχουν ορισμένα συναισθήματα και αυτά τα συναισθήματα πρέπει να γίνουν σεβαστά. Προς μεγάλη τους τιμή είπαν: “Εντάξει, αυτό ήταν μέρος της ζωής της Whitney. Αυτό μπορεί να γίνει μέρος της ταινίας”», είπε η βραβευμένη σκηνοθέτρια.

«Εγώ είπα: “Λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα φιλήθηκαν. Μπορούμε πραγματικά να υποθέσουμε ότι υπήρχε ένα ειδύλλιο εκεί. Νομίζω ότι όλοι ξέρουμε ότι κάποια στιγμή ξεπέρασαν τη φιλία”», συνέχισε η Kasi Lemmons.

Οι ηθοποιοί Naomi Ackie και Nafessa Williams, οι οποίες υποδύονται αντίστοιχα τη Whitney Houston και τη Robyn Crawford στην ταινία, δήλωσαν ότι ήταν προσεκτικές όσον αφορά την απεικόνιση της σχέσης των δύο γυναικών στην οθόνη.

«Κάποιος με ρώτησε για τις ταμπέλες και δεν αισθάνομαι άνετα να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση για καμία από τις δύο, επειδή δεν έβαλαν ταμπέλες. Νομίζω ότι ήταν αδελφές ψυχές», τόνισε η Nafessa Williams στους L.A. Times.

Η Noami Ackie πρόσθεσε: «Νομίζω ότι είναι αρκετά ενδιαφέρον το γεγονός ότι μερικές φορές έχουμε την ανάγκη να βάζουμε ταμπέλες στα πάντα, ακόμη και όταν οι άνθρωποι που έχουν σχέση δεν το κάνουν οι ίδιοι. Αυτή ήταν πάντα η ενέργεια, σαν να μην υπάρχουν λόγια για την αγάπη που έχουμε ο ένας για τον άλλον. Και αυτό ήταν χαρά μου να το απεικονίσω».

Η ταινία «I Wanna Dance With Somebody» κυκλοφορεί στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 29 Δεκεμβρίου.