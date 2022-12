Whitney Houston: Στο φως σπάνια ηχογράφηση του «Don’t Cry For Me»

Από το soundtrack της ταινίας «I Wanna Dance With Somebody» για τη ζωή και την καριέρα της Whitney Houston.

Ενόψει της πολυαναμενόμενης κυκλοφορίας της ταινίας «I Wanna Dance With Somebody» για τη ζωή και την καριέρα της Whitney Houston στις κινηματογραφικές αίθουσες αυτόν τον μήνα και του soundtrack της ταινίας, η RCA Records έδωσε στη δημοσιότητα μία μικρή γεύση από τη ζωντανή εκτέλεση του τραγουδιού «Don’t Cry For Me».

Το teaser διάρκειας 1 λεπτού είναι μία πρώτη παρουσίαση της ακυκλοφόρητης a cappella ηχογράφησης, καθώς και μίας νέας και πρωτότυπης επανεκτέλεσης από τον πολυπλατινένιο καλλιτέχνη και παραγωγό Sam Feldt.

Και οι δύο εκδοχές του τραγουδιού θα περιλαμβάνονται στο άλμπουμ «I Wanna Dance With Somebody (The Movie: Whitney New, Classic and Reimagined)», που θα κυκλοφορήσει από την RCA Records στις 16 Δεκεμβρίου.

Το «I Wanna Dance With Somebody (The Movie: Whitney New, Classic and Reimagined)» περιέχει 35 συγκλονιστικά κομμάτια. Ανάμεσά τους είναι η σπάνια ζωντανή ηχογράφηση του «Don’t Cry For Me» από τη Whitney Houston, ένα καθηλωτικό τραγούδι που κυκλοφόρησε αρχικά από τους BeBe και CeCe Winans στο άλμπουμ τους «Heaven» το 1988.

Κατά τη διάρκεια της παγκόσμίας περιοδείας του «The Bodyguard», η Whitney Houston επέστρεψε αεροπορικώς στις ΗΠΑ για τη φιλανθρωπική συναυλία του AIDS Project Los Angeles (APLA) και χάρισε μία ερμηνεία που τελικά θα γινόταν εμβληματική.

«Το “Don’t Cry For Me”, το οποίο ερμήνευσε αρχικά ζωντανά η Whitney Houston, είναι πραγματικά μία αναπάντεχη ανακάλυψη», δήλωσε ο Clive Davis.

«Οι στίχοι συνδυάζονται εκπληκτικά με την ιστορία της ζωής της Whitney και η απαράμιλλη φωνή της διεισδύει στην καρδιά σου με το μήνυμά της. Ένα τραγούδι που πρέπει να ακούσετε μετά από δύο λεπτά των τίτλων τέλους!», συνέχισε.

Η Houston εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο mainstream με το πρώτο άλμπουμ της, «Whitney Houston» (1985). Το άλμπουμ, το οποίο περιείχε τρία singles τα οποία κατέκτησαν το Νο1 του Billboard Hot 100 («Saving All My Love for You», «How Will I Know» και «Greatest Love of All») παρέμεινε 14 εβδομάδες στο Νο1 του Billboard Top 200 και πούλησε περισσότερα από 25 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Το 1987 ακολούθησε το δεύτερο άλμπουμ της, «Whitney». Περιλάμβανε τέσσερα No. 1 singles, μεταξύ των οποίων τα «I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)», «Didn’t We Almost Have It All», «So Emotional» και «Where Do Broken Hearts Go».

Και τα δύο άλμπουμ έγιναν διαμαντένια στις ΗΠΑ (13 φορές πλατινένιο το «Whitney Houston» και 10 φορές πλατινένιο το «Whitney»), με τη Houston να γίνεται ο πρώτος μαύρος καλλιτέχνης με τρία διαμαντένια άλμπουμ.

Στις 10 Φεβρουαρίου 2023, η Legacy Recordings, σε συνεργασία με το The Estate of Whitney E. Houston, θα κυκλοφορήσει σε βινύλιο τα δύο πρώτα άλμπουμ της εμβληματικής τραγουδίστριας.

Η Pat Houston είπε για το τραγούδι: «Όλα είναι θέμα χρόνου και είμαι κάτι παραπάνω από ενθουσιασμένη που αυτό το καταπληκτικό τραγούδι κυκλοφορεί αυτή τη δεδομένη στιγμή».

«Η Whitney ήταν πάντα η καλύτερη εκπρόσωπος του εαυτού της και αυτό το τραγούδι “Don’t Cry For Me” είναι μία απόδειξη της ζωής της και της σύνδεσής της με όλους τους θαυμαστές της. Χαρίζει αυτή τη χαρακτηριστική φωνή με ένα ειλικρινές μήνυμα και η ενορχήστρωση συμπληρώνει όλα όσα περίμενε η ομάδα της Whitney!», πρόσθεσε.

Η ταινία «I Wanna Dance With Somebody», με τη Naomi Ackie στον ρόλο της Whitney Houston, θα κυκλοφορήσει στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 29 Δεκεμβρίου.