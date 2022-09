Whitney Houston: Δείτε το trailer της βιογραφικής ταινίας «I Wanna Dance With Somebody»

Η ζωή και η καριέρα της Whitney Houston στους κινηματογράφους με πρωταγωνίστρια τη Naomi Ackie.

Στη δημοσιότητα δόθηκε το επίσημο trailer για τη βιογραφική ταινία της Whitney Houston, που ανακοινώθηκε από τη Sony Pictures πριν από δύο χρόνια.

Στην ταινία με τίτλο «I Wanna Dance With Somebody», τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Whitney House αναλαμβάνει η Naomi Ackie («The End of the F***ing World», «Master of None»). Στο εντυπωσιακό καστ συμμετέχουν επίσης ο Ashton Sanders (Moonlight) στον ρόλο του Bobby Brown και ο Stanley Tucci στον ρόλο του Clive Davis.

Το «I Wanna Dance With Somebody» περιγράφεται ως ένα «πορτρέτο χωρίς όρια της πολύπλοκης και πολύπλευρης γυναίκας πίσω από τη φωνή». Η ταινία ακολουθεί τη διαδρομή της Whitney House από κορίτσι της χορωδίας του Νιου Τζέρσεϊ σε μία από τις πιο επιτυχημένες και αγαπημένες τραγουδίστριες όλων των εποχών.

Η πρώτη ματιά της ταινίας ξεκινά δείχνοντάς μας πώς ξεκίνησαν όλα, καθώς ο Clive Davis φτάνει σε ένα κλαμπ όπου ακούει για πρώτη φορά τη φωνή της. Τη ρωτά: «Πώς είπαμε ότι σε λένε;», πριν της κλείσει συμβόλαιο με τη δισκογραφική εταιρεία Columbia Records.

Η άνοδος της Whitney είναι γρήγορη. Στο trailer εμφανίζεται η στιγμή που ακούει για πρώτη φορά τη φωνή της στο ραδιόφωνο.

«Το όνειρό μου; Να τραγουδάω ό, τι θέλω να τραγουδήσω, να είμαι όπως θέλω να είμαι», λέει η Naomi Ackie στοrailer στον ρόλο της Whitey House. «Να φτάσω σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κοινό μπορώ».

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Δύο νέα άλμπουμ της Whitney Houston θα κυκλοφορήσουν το 2023

Δεν ήξερε ότι αυτό θα ήταν μόνο ένα μικρό μέρος των επιτευγμάτων της στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η εμβληματική ερμηνεία του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ στο Super Bowl του 1991, μία στιγμή που συγκαταλέγεται στο trailer.

Αλλά τίποτα απ’ όλα αυτά δεν ήρθε χωρίς την κριτική του.

Σε άλλο σημείο του trailer, λένε στη Whitney House ότι η μουσική της «δεν είναι αρκετά μαύρη» και η τραγουδίστρια απαντά με θάρρος: «Κοιτάξτε, δεν ξέρω πώς να τραγουδήσω ως μαύρη και δεν ξέρω ούτε πώς να τραγουδήσω ως λευκή. Ξέρω πώς να τραγουδάω».

Το σενάριο του «I Wanna Dance With Somebody» υπογράφει ο Anthony McCarten, ο οποίος έχει συμμετάσχει επίσης σε βιογραφικές ταινίες όπως το «The Theory of Everything» (Η Θεωρία των Πάντων), το «Darkest Hour» (Η Πιο Σκοτεινή Ώρα) και το «Bohemian Rhapsody» για τον Freddie Mercury των Queen.

Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει η Kasi Lemmons, η οποία κέρδισε την αναγνώριση με την ταινία «Harriet» του 2019. Παραγωγός της ταινίας είναι ο Clive Davis.

Το «I Wanna Dance With Somebody» θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Δεκέμβριο.