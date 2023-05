Όλοι οι στίχοι των White Stripes συγκεντρώνονται σε ένα νέο βιβλίο

Δέκα χρόνια επιτυχιών σε ένα βιβλίο.

Οι στίχοι όλων των τραγουδιών των The White Stripes συγκεντρώνονται για πρώτη φορά σε ένα βιβλίο.

Το «The White Stripes Complete Lyrics» καλύπτει το σύνολο της δεκαετούς καριέρας των The White Stripes, από το πρώτο τους single «Let’s Shake Hands» μέχρι τα τραγούδια του τελευταίου άλμπουμ τους «Icky Thump» (2007),

Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει από την Third Man Books, το λογοτεχνικό τμήμα της δισκογραφικής εταιρείας Third Man Records του Jack White.

Επίσης, στο βιβλίο των 300 και πλέον σελίδων περιλαμβάνονται αδημοσίευτα προσχέδια τραγουδιών, σπάνιες φωτογραφίες και εναλλακτικοί στίχοι για μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των The White Stripes.

Την έκδοση συμπληρώνουν δοκίμια από τους ποιητές Caroline Randall Williams και Hanif Abdurraqib, καθώς και από τον επίσημο υπεύθυνο του αρχείου των White Stripes και συνιδρυτή της Third Man Records, Ben Blackwell.

Επίσης, θα είναι διαθέσιμη απευθείας από την Third Man Books μία περιορισμένη έκδοση του βιβλίου που θα είναι υπογεγραμμένη από τον Jack White.

Οι The White Stripes δημιουργήθηκαν από τον Jack White και τη Meg White το 1997.

Ο Jack White ήταν ο μοναδικός δημιουργός του πρωτότυπου υλικού των The White Stripes καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας τους, έχοντας γράψει τόσο τη μουσική όσο και τους στίχους για όλα τα τραγούδια του συγκροτήματος.

Μεταξύ αυτών κλασικές επιτυχίες όπως τα «Seven Nation Army», «Fell In Love With A Girl», «Hotel Yorba», «Icky Thump», «Blue Orchid», «The Denial Twist», «Ball And Biscuit», «The Hardest Button To Button» και «We’re Going To Be Friends».

«Το πολυβραβευμένο με Grammy συγκρότημα από το Ντιτρόιτ συνέβαλε στον χαρακτηρισμό μίας ολόκληρης γενιάς και συνεχίζει να διαμορφώνει και να επηρεάζει τόσο τους μουσικούς όσο και τους λάτρεις της μουσικής», σημειώνεται από την Third Man Books.

Νωρίτερα φέτος, οι The White Stipes γιόρτασαν την 20ή επέτειο του «Elephant» με μία πολυτελή επανέκδοση, η οποία περιείχε ένα HD audio remaster των τραγουδιών του άλμπουμ, συμπεριλαμβανομένης της επιτυχίας «Seven Nation Army».

Η επετειακή επανέκδοση του «Elephant» περιλάμβανε επιπλέον τη ζωντανή ηχογράφηση μίας συναυλίας από την περιοδεία του συγκροτήματος για την προώθηση του άλμπουμ το 2003.

Το βιβλίο «The White Stripes Complete Lyrics» θα κυκλοφορήσει στις 3 Οκτωβρίου 2023. Οι προ-παραγγελίες έχουν ξεκινήσει μέσω της Third Man Books.