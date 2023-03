White Stripes: Επετειακή έκδοση για τα 20 χρόνια του άλμπουμ «Elephant»

Το άλμπουμ του «Seven Nation Army» θα περιέχει επίσης τη ζωντανή ηχογράφηση μίας συναυλίας των White Stripes.

Οι White Stripes γιορτάζουν την 20ή επέτειο του πολυπλατινένιου τέταρτου άλμπουμ τους, «Elephant», με την κυκλοφορία νέων συλλεκτικών εκδόσεων.

Το «Elephant (Deluxe)» θα κυκλοφορήσει ψηφιακά την Παρασκευή 31 Μαρτίου και θα περιλαμβάνει το αρχικό άλμπουμ με επιπλέον υλικό από τη ζωντανή ηχογράφηση της συναυλίας που έδωσαν οι White Stripes στις 2 Ιουλίου 2003 στο ιστορικό Aragon Ballroom του Σικάγο στο πλαίσιο της περιοδείας «Elephant Tour».

Στις 21 Απριλίου θα κυκλοφορήσει μία ειδική περιορισμένη έκδοση διπλού έγχρωμου βινυλίου που θα περιέχει το αρχικό άλμπουμ του «Elephant».

Το «Elephant» κυκλοφόρησε αρχικά την 1η Απριλίου 2003 και έγινε ένα από τα σημαντικότερα άλμπουμ των White Stripes.

Το άλμπουμ έλαβε διθυραμβικές κριτικές, κέρδισε πολυάριθμα βραβεία και γνώρισε παγκόσμια επιτυχία φτάνοντας στο Νο. 6 του Billboard 200 και στην κορυφή του βρετανικού Albums Chart.

Το «Elephant» ηχογραφήθηκε από τους White Stripes μέσα σε δύο εβδομάδες τον Απρίλιο του 2002 στα Toe Rag Studios στο Λονδίνο.

Αυτό το άλμπουμ ανέδειξε μερικά από τα πιο κλασικά τραγούδια της δισκογραφίας των White Stripes, όπως το βραβευμένο με Grammy, «Seven Nation Army», καθώς και τα «I Just Don’t Know What To Do With Myself», «The Hardest Button To Button», «There’s No Home For You Here».

Τα τραγούδια του «Elephant» έκαναν τον αρθρογράφο David Fricke του περιοδικού Rolling Stone να γράψει για το άλμπουμ την ατάκα: «ένα έργο συντριπτικής τελειότητας».

Το «Elephant» κέρδισε το 2004 ένα βραβείο Grammy στην κατηγορία του Καλύτερου Alternative άλμπουμ και ήταν υποψήφιο για το Άλμπουμ της Χρονιάς.

Το 2012, το Rolling Stone κατέταξε το «Elephant» στην 390η θέση της λίστας του με τα 500 Καλύτερα Άλμπουμ Όλων των Εποχών και επιπλέον το ανακήρυξε ως το πέμπτο καλύτερο άλμπουμ της δεκαετίας του 2000. Συντάκτες και κριτικοί έχουν αποθεώσει το «Elephant» ως ένα από τα καλύτερα άλμπουμ του 21ου αιώνα.

Δείτε το visualizer για τη ζωντανή ηχογράφηση του «The Hardest Button To Button» στο Aragon Ballroom παρακάτω.

Το tracklist του «Elephant (Deluxe)»

Disc 1 – Elephant

1. Seven Nation Army

2. Black Math

3. There’s No Home For You Here

4. I Just Don’t Know What To Do With Myself

5. In The Cold, Cold Night

6. I Want To Be The Boy To Warm Your Mother’s Heart

7. You’ve Got Her In Your Pocket

8. Ball And Biscuit

9. The Hardest Button To Button

10. Little Acorns

11. Hypnotize

12. The Air Near My Fingers

13. Girl, You Have No Faith In Medicine

14. It’s True That We Love One Another

Disc 2 – Live at The Aragon Ballroom (2 Ιουλίου 2003)

1. When I Hear My Name

2. Dead Leaves and the Dirty Ground

3. Lovesick

4. Hotel Yorba

5. Aluminum

6. Cool Drink Of Water Blues

7. The Hardest Button to Button

8. I Want To Be The Boy To Warm Your Mother’s Heart

9. Stones In My Passway

10. Stop Breaking Down

11. Do

12. In The Cold, Cold Night

13. Seven Nation Army

14. The Same Boy You’ve Always Known

15. Blackjack Davey

16. We’re Going To Be Friends

17. Offend In Every Way

18. Little Cream Soda

19. Cannon / Party Of Special Things to Do

20. Candy Cane Children

21. The Air Near My Fingers

22. This Protector

23. Screwdriver (Intro)

24. Ball and Biscuit

25. Screwdriver (Reprise)

26. Let’s Build A Home

27. Goin’ Back to Memphis