Η LP μετρά αντίστροφα για τη νέα δισκογραφική δουλειά της.

Η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός LP κυκλοφορεί το νέο πολυαναμενόμενο πέμπτο studio album της, «Heart To Mouth», την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου από την Panik Records και την BMG.

Το «Heart to Mouth» είναι η συνέχεια του απόλυτα επιτυχημένου δίσκου «Lost On You», το οποίο έχει συγκεντρώσει πάνω από 700 εκατομμύρια streams παγκοσμίως. Το τραγούδι «Lost On You» έχει γίνει ήδη διαμαντένιο στην Γαλλία, τέσσερις φορές πλατινένιο στην Ιταλία, πλατινένιο στην Ελλάδα και χρυσό στο Βέλγιο και την Ελβετία.

Η πιο προσωπική κατάθεση ψυχής που έχει κάνει μέχρι σήμερα η LP, κατά κόσμον Laura Pergolizzi, είναι στο ολοκαίνουργιο άλμπουμ της, το «Heart To Mouth» που αναμένεται να γίνει το αγαπημένο του κοινού της.

Εν αναμονή της κυκλοφορίας του άλμπουμ, η LP αποκαλύπτει ακόμα ένα νέο τραγούδι, το «When Ι’m Over You».

Σε παραγωγή του Mike Del Rio (X Ambassadors, Kylie Minogue, POWERS), το «When Ι’m Over You» είναι η συνέχεια των «Recovery» και «Girls Go Wild» και δίνει ακόμα ένα στίγμα για το τι πρόκειται να ακολουθήσει με το «Heart to Mouth».

Τη νέα χρονιά, η LP θα ξεκινήσει μία νέα περιοδεία για την υποστήριξη του «Heart to Mouth». Η τουρνέ θα αρχίσει στις 25 Ιανουαρίου από την California και θα επισκεφθεί 25 πόλεις της Αμερικής, πριν από την πρώτη επίσκεψή της στο διάσημο «Wiltern Theatre» στο Λος Άντζελες, στις 9 Μαρτίου.

Από τότε που παρουσίασε το άλμπουμ «Lost On You», η LP περιοδεύει ασταμάτητα πραγματοποιώντας sold out shows παγκοσμίως και εμφανίσεις σε αξιοσημείωτα φεστιβάλ όπως στα «Coachella», «Osheaga» (Μόντρεαλ), «Outside Lands» (Σαν Φρανσίσκο), «Mad Cool» (Μαδρίτη) και άλλα.

Η LP έχει γίνει πολύ αγαπημένη στον μουσικό τύπο, κερδίζοντας επαίνους από τα «Billboard», «Paper», «Out Magazine», «V Magazine», «Interview», «The Guardian», «Vogue» και άλλα, ενώ έχει βρεθεί σε τηλεοπτικά shows όπως αυτά των Jimmy Fallon, James Corden, Conan O’Brien και Jools Holland.