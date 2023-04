Wham!: Συλλεκτικό box set με όλα τα singles του συγκροτήματος

Η απόλυτη συλλογή για τους λάτρεις των Wham!

Για τον εορτασμό των 40 ετών από τη δημιουργία ενός από τα πιο αγαπημένα βρετανικά ντουέτα στην ιστορία της μουσικής, των μοναδικών Wham!, η Sony Music θα κυκλοφορήσει στις 7 Ιουλίου την απόλυτη συλλογή «WHAM! The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven».

Η συλλογή αυτή θα κυκλοφορήσει σε διάφορες εκδόσεις, μεταξύ των οποίων και ένα μοναδικό box set περιορισμένων αντιτύπων με βινύλια 7 ιντσών όλων των singles των Wham! από το 1982 και το «Young Guns (Go For It)» μέχρι το 1986 και το «The Edge Of Heaven».

Κατά τη διάρκεια της καριέρας τους, οι Wham! μερικές από τις πιο δυνατές και ανεβαστικές επιτυχίες όλων των εποχών, όπως τα «WHAM! RAP! (Enjoy What You Do)», «Bad Boys», «Club Tropicana», «Wake Me Up Before You Go-Go», «Freedom», «Last Christmas», «Everything She Wants» και «I’m Your Man».

Ο George Michael και ο Andrew Ridgeley δημιούργησαν τους Wham! το 1981.

Οι αγαπημένοι φίλοι που γνωρίστηκαν στο σχολείο έγιναν ένα από τα μεγαλύτερα φαινόμενα της δεκαετίας του ’80, καθώς πούλησαν πάνω από 30 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Από τότε ο αντίκτυπός τους έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές και έχει επηρεάσει πολλούς καλλιτέχνες στη μουσική τους.

Ο George Michael και ο Andrew Ridgeley κυκλοφόρησαν 11 singles ως Wham! με πέντε από αυτά («Wake Me Up Before You Go-Go», «Freedom», «Last Christmas», «I’m Your Man» και «The Edge Of Heaven») να κατακτούν την κορυφή του Ηνωμένου Βασιλείου.

Εν τω μεταξύ, στις ΗΠΑ, τα «Wake Me Up Before You Go-Go», «Careless Whisper» και «Everything She Wants» κατάφεραν επίσης να γίνουν Νο.1 επιτυχίες, και αξίζει να σημειωθεί ότι και τα τρία singles περιλαμβάνονται στο ίδιο άλμπουμ, το «Make It Big», το οποίο έχει πουλήσει πάνω από 6 εκατομμύρια αντίτυπα μόνο στις ΗΠΑ.

Στον υπόλοιπο κόσμο, οι Wham! ανέβηκαν στην κορυφή των charts σε χώρες όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Ολλανδία, η Ιταλία, η Ιρλανδία, η Βόρεια Αφρική και η Ελβετία μεταξύ άλλων.

Το 1985, οι Wham! έγιναν το πρώτο δυτικό συγκρότημα που έδωσε συναυλία στην Κίνα, όπου και οι δύο εμφανίσεις τους έσπασαν αμέτρητα πολιτιστικά στερεότυπα.

Οι Wham! περιόδευσαν σε όλο τον κόσμο. Στην περιοδεία τους «The Big Tour», η οποία πραγματοποιήθηκε το 1984 και το 1985, έδωσαν 39 συναυλίες για την προώθηση του πολυπλατινένιου Νο. 1 άλμπουμ τους, «Make It Big». Η περιοδεία έκανε στάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, την Ιαπωνία, την Αυστραλία, την Αμερική, το Χονγκ Κονγκ και την Κίνα.

Το καλοκαίρι του 1985, την περιοδεία τους «WHAMAMAMERICA!» σε στάδια των ΗΠΑ την παρακολούθησαν εκατοντάδες χιλιάδες θαυμαστές.

Στις 28 Ιουνίου 1986, κατά τη διάρκεια της ιστορικής περιοδείας «WHAM! The Final», το επιτυχημένο δίδυμο τραγούδησε στο Στάδιο Wembley του Λονδίνου μπροστά σε 72.000 θαυμαστές. Στη συναυλία συμμετείχαν και οι φίλοι τους Elton John και Simon Le Bon.

Το καλύτερο, όμως, ήταν ότι η φιλία που ένωνε τον George Michael και τον Andrew Ridgeley ήταν πολύ δυνατή από την αρχή μέχρι το τέλος της διαδρομής τους.

Η συλλογή «WHAM! The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven» θα κυκλοφορήσει σε box set με βινύλια 7 ιντσών. Αυτή η προσεγμένη συλλογή περιλαμβάνει όλα τα singles των Wham!, καθώς και επιπλέον υλικό.

Η συλλογή θα είναι επίσης διαθέσιμη σε box set με 10 CD, αλλά και σε έγχρωμο διπλό βινύλιο, μαύρο διπλό βινύλιο, CD και ψηφιακές εκδόσεις.

Παράλληλα με τη συλλογή, το Netflix θα κυκλοφορήσει στις 5 Ιουλίου ένα νέο ντοκιμαντέρ για τους Wham! Το ντοκιμαντέρ, με τον απλό τίτλο «WHAM!», καταγράφει τη μαγική περίοδο του ντουέτου μέσα από τον φακό του σκηνοθέτη Chris Smith («Tiger King», «Sr.») και των παραγωγών John Battsek («The Deepest Breath») και Simon Halfon («Supersonic»).

Έχοντας πρόσβαση στο προσωπικό αρχείο του George Michael και του Andrew Ridgeley με μοναδικό ακυκλοφόρητο υλικό, καθώς και σπάνιες συνεντεύξεις που δεν έχουν έρθει ποτέ στη δημοσιότητα, το ντοκιμαντέρ φέρνει στο φως ιστορικές στιγμές μιας σπουδαίας διαδρομής δύο φίλων που έγιναν απόλυτοι σούπερ σταρ.