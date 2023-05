Wham!: Ντοκιμαντέρ με σπάνιο υλικό για τα 40 χρόνια του συγκροτήματος

Ο George Michael και ο Andrew Ridgeley αφηγούνται με τα δικά τους λόγια την εκπληκτική ιστορία των Wham!

Ένα νέο ντοκιμαντέρ με επίκεντρο το φαινόμενο των Wham! τη δεκαετία του ’80 θα κυκλοφορήσει στο Netflix αυτό το καλοκαίρι, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ετών από τη δημιουργία του συγκροτήματος.

Το 1982, δύο κολλητοί φίλοι που ήταν ακόμα έφηβοι, ο George Michael και ο Andrew Ridgeley, δημιούργησαν τους Wham! για να κατακτήσουν τον κόσμο.

Στις 28 Ιουνίου 1986, έδωσε την τελευταία κοινή εμφάνισή τους ως Wham! στο Στάδιο Wembley του Λονδίνου. Μία ημέρα νωρίτερα, είχαν κυκλοφορήσει το τελευταίο άλμπουμ τους, «Music From The Edge Of Heaven», έχοντας πραγματοποιήσει τον στόχο τους.

Τώρα, για πρώτη φορά, ο George Michael και ο Andrew Ridgeley αφηγούνται με τα δικά τους λόγια την εκπληκτική ιστορία τους και περιγράφουν πώς μέσα σε τέσσερα χρόνια κυριάρχησαν στα charts όλου του κόσμου με διαχρονικά και κλασικά pop τραγούδια.

Οι Wham! κυκλοφορούσαν τη μία επιτυχία μετά την άλλη – «Club Tropicana», «Wake Me Up Before You Go Go», «Freedom», «I’m Your Man» και φυσικά το «Last Christmas».

Ήταν μία εποχή που αποτύπωσε και ενσάρκωσε όχι μόνο τη νιότη τους, αλλά και εκείνη των πολλών εκατομμυρίων θαυμαστών που τους λάτρευαν.

Το ντοκιμαντέρ με τον λιτό τίτλο «Wham!» καταγράφει αυτή τη μαγική εποχή μέσα από τον σκηνοθέτη Chris Smith («Fyre Fest», «Sr.») και των παραγωγών John Battsek («The Deepest Breath») και Simon Halfon («Supersonic»).

Έχοντας απεριόριστη πρόσβαση στο προσωπικό αρχείο τόσο του George Michael όσο του Andrew Ridgeley, το «Wham!» θα περιλαμβάνει αξιοσημείωτο και αδημοσίευτο υλικό, καθώς και σπάνιες, ειλικρινείς και άγνωστες συνεντεύξεις, σκιαγραφώντας την απίστευτη πορεία δύο σχολικών φίλων που έγιναν σούπερ σταρ.

Ο Andrew Ridgeley φέρεται να έχει συμμετάσχει σε μεγάλο βαθμό στην παραγωγή του ντοκιμαντέρ.

Μια πηγή δήλωσε στη Metro: «Είναι ένα πραγματικά συναρπαστικό έργο και έχουν διαθέσει πολλούς πόρους σε αυτό. Στον Andrew αρέσει επίσης πολύ η ευκαιρία να ανατρέξει στα χρόνια που πέρασε με τον George στο συγκρότημα – αν και θα είναι, φυσικά, γλυκόπικρο για εκείνον».

Το ντοκιμαντέρ «Wham!» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 5 Ιουλίου.