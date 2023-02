Το «We Don’t Talk About Bruno» από το «Encanto» είναι το πρώτο τραγούδι της Disney που ανεβαίνει στο Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου

Το «We Don’t Talk About Bruno» ανεβαίνει στην κορυφή των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο και σημειώνει νέο υψηλό στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το soundtrack της επιτυχημένης ταινίας κινουμένων σχεδίων «Encanto» (Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός) της Disney γράφει ιστορία στα charts με το τραγούδι «We Don’t Talk About Bruno».

Το «We Don’t Talk About Bruno» είναι το πρώτο πρωτότυπο τραγούδι της Disney που κυριαρχεί στο Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου στα 70 χρόνια ιστορίας των τοπικών charts.

Το τραγούδι, το οποίο ερμηνεύουν οι ηθοποιοί του «Encanto», Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz και υπογράφει ο Lin-Manuel Miranda, ανέβηκε από το No. 3 στο No. 1 των charts έχοντας συγκεντρώσει 6,3 εκατομμύρια streams στο Ηνωμένο Βασίλειο την τελευταία εβδομάδα.

Διαφήμιση

Το soundtrack του «Encanto» έχει αφήσει το σημάδι του στο Top 20 του Ηνωμένου Βασιλείου αυτής της εβδομάδας, καθώς το «Surface Pressure» της Jessica Darrow ανέβηκε από το No. 8 στο No. 5, σημειώνοντας ένα νέο υψηλό, και το «The Family Madrigal» της Stephanie Beatriz και της Olga Merediz αναρριχήθηκε από το No. 29 στο No. 15

Η Disney έχει μακρά ιστορία στα charts του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς πολλές αξιοσημείωτες επιτυχίες της έχουν εμφανιστεί στο Top 40 της χώρας. Μεταξύ τους τραγούδια από τις ταινίες «Frozen» (Ψυχρά κι Ανάποδα), «Beauty & The Beast» (Η Πεντάμορφη και το Τέρας), «The Lion King» (Ο Βασιλιάς των Λιονταριών), «Pocahontas», «High School Musical» και άλλες.

Η διασκευή του Άγγλου τραγουδιστή Gareth Gates για το «Suspicious Minds» του Elvis Presley από το soundtrack της ταινίας «Lilo & Stitch» κατέκτησε την κορυφή των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Οκτώβριο του 2002, όμως το «We Don’t Talk About Bruno» είναι το πρώτο πρωτότυπο τραγούδι από ταινία της Disney που ανεβαίνει στο Νο. 1 των βρετανικών charts.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο το «Encanto» παραμένει επίσης στο Νο. 1 του chart για τα soundtrack albums και ανέβηκε στο No. 1 στο chart των συλλογών.

Παράλληλα, το «We Don’t Talk About Bruno» σημείωσε ένα νέο υψηλό και στις Ηνωμένες Πολιτείες με την άνοδό του στο No. 2 του Billboard Hot 100.

Αυτή είναι η δεύτερη υψηλότερη θέση στην ιστορία στην οποία έχει βρεθεί στο Hot 100 ένα τραγούδι από ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney. Το κλασικό τραγούδι «A Whole New World» από την ταινία «Aladdin» με τις ερμηνείες των Peabo Bryson και Regina Belle κυριάρχησε στην κορυφή του chart τον Μάρτιο του 1993.

Εν τω μεταξύ, το soundtrack του «Encanto» επέστρεψε για δεύτερη εβδομάδα στην πρώτη θέση του Billboard 200 στις Ηνωμένες Πολιτείες.