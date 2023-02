Το «We Don’t Talk About Bruno» του «Encanto» κατακτά το Νο. 1 του Billboard Hot 100

Διπλή πρωτιά για τη μουσική της ταινίας «Encanto».

Το τραγούδι «We Don’t Talk About Bruno» από την ταινία κινουμένων σχεδίων «Encanto» (Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός) της Disney κατακτά για πρώτη φορά το Νο. 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100.

Το τραγούδι, το οποίο ερμηνεύουν οι ηθοποιοί Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz από το καστ του «Encanto» και φέρει την υπογραφή του Lin-Manuel Miranda, ανεβαίνει στην κορυφή από τη δεύτερη θέση του Hot 100 στην οποία βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα και γίνεται μόλις το δεύτερο τραγούδι από ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney που κυριαρχεί στο No. 1.

Επίσης είναι το πρώτο τραγούδι του Lin-Manuel Miranda που κατακτά την πρώτη θέση στο Billboard Hot 100.

Σύμφωνα με την MRC Data, το «We Don’t Talk About Bruno» κατέγραψε στις Ηνωμένες Πολιτείες την εβδομάδα 21-27 Ιανουαρίου 34,9 εκατομμύρια streams (αύξηση 8%) και 12.300 πωλήσεις (αύξηση 32%, υποβοηθούμενη από την έκπτωση στη τιμή 69 λεπτών στο iTunes), ενώ προσέγγισε ένα ραδιοφωνικό ακροατήριο 1,5 εκατομμυρίου ανθρώπων (αύξηση 239%).

Παράλληλα, το τραγούδι παραμένει στην κορυφή του Streaming Songs Chart για τέταρτη εβδομάδα.

Το «We Don’t Talk About Bruno» κυριαρχεί στο No. 1 του Billboard Hot 100 στην πέμπτη εβδομάδα της παρουσίας του στην κατάταξη, αφού έκανε ντεμπούτο στο Νο. 50 στο chart της 8ης Ιανουαρίου.

Η ταινία «Encanto» έκανε πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες 24 Νοεμβρίου και κυκλοφόρησε στην υπηρεσία streaming του Disney+ στις 24 Δεκεμβρίου.

Το «We Don’t Talk About Bruno» είναι μόλις το δεύτερο τραγούδι από ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney που καταλαμβάνει την πρώτη θέση του Hot 100. Διαδέχεται το «A Whole New World» του Peabo Bryson και της Regina Belle από την ταινία «Aladdin», το οποίο βρέθηκε στην κορυφή του chart στις 6 Μαρτίου 1993.

Καθώς το «We Don’t Talk About Bruno» ανεβαίνει στο No. 1 του Billboard Hot 100, το άλμπουμ με το soundtrack της ταινίας «Encanto» διατηρείται στην κορυφή του Billboard 200 για τρίτη εβδομάδα, σημείωσε αύξηση πωλήσεων κατά 11%.

Το soundtrack του «Encanto» κατέγραψε πωλήσεις ισοδύναμες των 115.000 albums, η καλύτερη εβδομαδιαία επίδοσή του μέχρι στιγμής.

«Η κυκλοφορία του “Encanto” ξεκίνησε με μια φανταστική ταινία, απίστευτη μουσική και μια δυναμική καμπάνια μάρκετινγκ», δήλωσε πρόσφατα στο Billboard ο πρόεδρος της Disney Music Group, Ken Bunt, προσθέτοντας ότι ένας λόγος που πιστεύει ότι το «We Don’t Talk About Bruno» έχει απήχηση είναι ότι «περιλαμβάνει ολόκληρη την Οικογενειακή Madrigal, η οποία αντικατοπτρίζει τη δυναμική τόσων πολλών οικογενειών».

«Είναι πραγματικά καταπληκτικό, επειδή τα τραγούδια τα οποία ερμηνεύει ένα καστ δεν λαμβάνουν συνήθως τέτοια αγάπη», ανέφερε ο Lin-Manuel Miranda για το «We Don’t Talk About Bruno» στο τελευταίο επεισόδιο του «Pop Shop Podcast» του Billboard.

«Η δουλειά μου είναι να σηκώσω το χέρι μου και να αφήνω τους animators και τους απίστευτα δημιουργικούς ανθρώπους να μάθουν τι μπορεί να κάνει η μουσική», πρόσθεσε.

Ενώ φέρει την υπογραφή ενός μόνο ανθρώπου, το «We Don’t Talk About Bruno» σημειώνει ρεκόρ για το τραγούδι με τους περισσότερους καλλιτέχνες που ανεβαίνει στο No. 1 του Billboard Hot 100.

Οι Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz από το καστ του «Encanto» καταρρίπτουν το ρεκόρ της πεντάδας των DJ Khaled, Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper και Lil Wayne, των οποίων το «I’m The One» βρέθηκε στην κορυφή του chart στις 20 Μαΐου 2017.