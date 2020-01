«Walls» – Ο Louis Tomlinson παρουσιάζει τον πρώτο προσωπικό δίσκο του

Ο Louis Tomlinson κάνει τη δική του προσωπική επανάσταση με το άλμπουμ «Walls», αποδεικνύοντας ότι άξιζε η αναμονή για την κυκλοφορία του.

Ο Louis Tomlinson παρουσιάζει το πρώτο προσωπικό άλμπουμ του, το πολυαναμενόμενο «Walls» που κυκλοφορεί από τις Syco Music και Arista Records / Sony Music.

Πώς βρίσκει ένας καλλιτέχνης τον εαυτό του όταν αποχωρεί από το μεγαλύτερο boy band του πλανήτη; Στηρίζεται στην ειλικρίνεια και στη γνησιότητα του χαρακτήρα του.

«Έχω γνώση του πράγματος ως ένα βαθμό, κολυμπάω κόντρα στο ρεύμα», δηλώνει ο Tomlinson στο Apple Music. «Αφού είχα σημειώσει όλη αυτή την εκπληκτική επιτυχία με τους One Direction, συνειδητοποίησα ότι θα μπορούσα απλώς να ακολουθήσω την καρδιά μου», αναφέρει.

Αυτό ακριβώς έκανε ο Louis Tomlinson με το «Walls», τον πρώτο ολοκληρωμένο δίσκο του ως σόλο τραγουδιστής. Το «Walls» είναι ένας θρίαμβος κόντρα στην οικογενειακή τραγωδία που έζησε τα τελευταία χρόνια με την απώλεια της μητέρας και της αδελφής του.

Ο Louis Tomlinson αποκαλύπτει με το νέο άλμπουμ του μία ευαίσθητη πλευρά του εαυτού του που εξερευνά για πρώτη φορά.

«Προσπαθώ να είμαι ευάλωτος, προσπαθώ να είμαι ειλικρινής. Προσπαθώ να γράψω για όσα περισσότερα συναισθήματα μπορώ», εξηγεί.

«Μία μέρα ίσως νιώθεις υπέροχα και εκπληκτικά και την επόμενη μέρα ίσως νιώθεις λίγο πεσμένος και να έχεις τις μαύρες σου. Αυτό ήθελα να αποτυπώσω», σχολιάζει ο τραγουδιστής με αφορμή το single «Defenceless» του άλμπουμ.

Το «Walls» ασχολείται μία ευρεία γκάμα θεμάτων που εκτείνονται από τις σχέσεις του Louis Tomlinson με την οικογένειά του και την εποχή των One Direction μέχρι τις ανοησίες της εφηβείας του και τα μαθήματα ζωής που έχει πάρει μέχρι σήμερα.

Το άλμπουμ αναμειγνύει indie pop, pop rock και britpop επιρροές, δημιουργώντας τον ήχο ενός καλλιτέχνη που κάνει τη δική του προσωπική επανάσταση.

Γίνεται σαφές ότι ο Louis Tomlinson έχει όλα τα προσόντα που του επιτρέπουν να επιχειρήσει να κάνει ένα γενναίο άλμα και να εξερευνήσει νέους ήχους.

Το tracklist του «Walls»

1. Kill My Mind

2. Don’t Let It Break Your Heart

3. Two Of Us

4. We Made It

5. Too Young

6. Walls

7. Habit

8. Always You

9. Fearless

10. Perfect Now

11. Defenceless

12. Only The Brave