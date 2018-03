Ποιες είναι οι ταινίες και ποιοι οι ηθοποιοί που έχουν σαρώσει στην ιστορία των Βραβείων Όσκαρ, είτε ως υποψήφιοι είτε ως νικητές;

Τα Βραβεία Όσκαρ, η πιο λαμπερή και μαγική βραδιά του Χόλιγουντ, διοργανώνονται για ενενηκοστή φορά στην ιστορία τους, την Κυριακή 4 Μαρτίου (ξημερώματα 5/03 ώρα Ελλάδας).

Τα Βραβεία Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, που είναι και η επίσημη ονομασία τους, απονέμονται από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών.

Η ιδέα ανακοινώθηκε το 1927 από τον παραγωγό και συνιδρυτή της Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Louis B. Mayer και αυτό γιατί ήθελε να δώσει μια ιδιαίτερη αίγλη, αλλά και να προκαλεί το ενδιαφέρον του κοινού για τις κινηματογραφικές ταινίες.

Μία ταινία για να είναι υποψήφια θα πρέπει να έχει αρχίσει να προβάλλεται μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Θα πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 40 λεπτά και να έχει γυριστεί σε φιλμ 35mm ή 70mm ή σε ψηφιακό φιλμ προοδευτικής σάρωσης με 24 ή 48 καρέ και ανάλυση τουλάχιστον 1280×720.

Ποιοι είναι οι ηθοποιοί και οι ταινίες που διατηρούν τα σημαντικότερα ρεκόρ στην πολυετή ιστορία του θεσμού;

Ταινίες με τα περισσότερα Όσκαρ

11 Όσκαρ

Μπεν Χουρ (Ben-Hur), 1959 (12 υποψηφιότητες)

Τιτανικός (Titanic), 1997 (14 υποψηφιότητες)

Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η Επιστροφή του Βασιλιά (The Lord of the Rings: The Return of the King), 2003 (11 υποψηφιότητες)

10 Όσκαρ

West Side Story, 1961 (11 υποψηφιότητες)

9 Όσκαρ

Ζιζί (Gigi), 1958 (9 υποψηφιότητες)

Ο Τελευταίος Αυτοκράτορας (The Last Emperor), 1987 (9 υποψηφιότητες)

Ο Άγγλος Ασθενής (The English Patient), 1996 (12 υποψηφιότητες)

Ταινίες με τις περισσότερες υποψηφιότητες

14 υποψηφιότητες

Όλα για την Εύα (All About Eve), 1950 (6 βραβεία)

Τιτανικός (Titanic), 1997 (11 βραβεία)

La La Land, 2016 (6 βραβεία)

13 υποψηφιότητες

Όσα Παίρνει ο Άνεμος (Gone With The Wind), 1939 (8 βραβεία συν ένα Ειδικό και ένα Τεχνικό)

Όσο υπάρχουν άνθρωποι (From Here to Eternity), 1953 (8 βραβεία)

Μαίρη Πόππινς (Mary Poppins), 1964 (5 βραβεία)

Ποιος Φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ (Who’s Afraid of Virginia Woolf?), 1966 (5 βραβεία)

Φόρεστ Γκαμπ (Forrest Gump), 1994 (6 βραβεία)

Ερωτευμένος Σαίξπηρ (Shakespeare in Love), 1998 (7 βραβεία)

Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η Συντροφιά του Δαχτυλιδιού (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring), 2001 (4 βραβεία)

Σικάγο (Chicago), 2002 (6 βραβεία)

Η Απίστευτη Ιστορία του Μπέντζαμιν Μπάτον (The Curious Case of Benjamin Button) 2008 (3 βραβεία)

Η Μορφή του Νερού (The Shape of Water), 2017

Ηθοποιοί με τα περισσότερα Όσκαρ

4 Όσκαρ

Katharine Hepburn (12 υποψηφιότητες)

3 Όσκαρ

Daniel Day-Lewis (5)

Ingrid Bergman (7)

Walter Brennan (4)

Jack Nicholson (12)

Meryl Streep (21)

Ηθοποιοί με τις περισσότερες υποψηφιότητες

Meryl Streep – 21 υποψηφιότητες (3 νίκες)

Jack Nicholson – 12 υποψηφιότητες (3 νίκες)

Katharine Hepburn – 12 υποψηφιότητες (4 νίκες)

Bette Davis – 11* υποψηφιότητες (2 νίκες)

Laurence Olivier – 10 υποψηφιότητες (1 νίκη)

* Η Bette Davis δεν είχε προταθεί κανονικά για Όσκαρ το 1934 για την ταινία «Ανθρώπινη Δουλεία» (Of Human Bondage), όμως η αντίδραση του τύπου γι’ αυτή την παράλειψη ανάγκασε τα μέλη της ακαδημίας να την ψηφίσουν. Παρ’ όλα αυτά ήρθε τρίτη στην ψηφοφορία.

Τα περισσότερα βραβεία που έχουν κερδηθεί από ένα άτομο

Walt Disney (22 νίκες)

Ο νεαρότερος νικητής ενός Όσκαρ

Shirley Temple (6 ετών), 1934