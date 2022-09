Τα Βραβεία Grammy εξετάζουν την προσθήκη κατηγορίας για την Afrobeats μουσική

Τα Βραβεία Grammy ενδέχεται να πραγματοποιήσουν μία ακόμα τεράστια αλλαγή με την προσθήκη μίας νέας κατηγορίας αφιερωμένη στην Afrobeats μουσική.

Όπως αναφέρει το The Fader, ο Harvey Mason Jr., Διευθύνων Σύμβουλος της Ακαδημίας Ηχογράφησης, προανήγγειλε την πιθανή προσθήκη της κατηγορίας της Afrobeats μουσικής κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Γκάνα το Σαββατοκύριακο.

Το TurnTable Charts, πλατφόρμα ανάλυσης των charts της Νιγηρίας, δημοσίευσε στο Twitter ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη, όπου ο Mason αναφέρει ότι «μόλις είχε μία συνάντηση κυριολεκτικά πριν από έξι ή επτά ημέρες με ηγέτες από την κοινότητα των Afrobeats» για να συζητήσουν το ενδεχόμενο ένταξης της κατηγορίας στα Βραβεία Grammy.

«Κάναμε μία εικονική συνεδρίαση όπου ακούσαμε τους δημιουργούς της Afrobeats και απλά μιλήσαμε για το: “Ποια είναι τα διαφορετικά υποείδη; Ποιες είναι οι ανάγκες; Ποιες είναι οι επιθυμίες;”. Και στόχος μου είναι να εκπροσωπήσουμε όλα τα είδη μουσικής, συμπεριλαμβανομένης της Afrobeats, στα Grammy», δήλωσε.

Όπως διευκρίνισε ο Harvey Mason Jr., ωστόσο, η απόφαση δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

«Δεν αποφασίζω εγώ για τις κατηγορίες. Οι κατηγορίες αποφασίζονται με προτάσεις που υποβάλλονται από τα μέλη (της Ακαδημίας Ηχογράφησης). Τα μέλη μπορούν να πουν: “Harvey, θέλω μία κατηγορία Afrobeat…”. Οπότε αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει τώρα», εξήγησε.

«Νομίζω ότι η συνάντηση της προηγούμενης εβδομάδας ήταν πολύ σημαντική, πολύ πολύτιμη και ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση», πρόσθεσε.

The Recording Academy is now considering an Afrobeats category at the annual Grammys ceremony 🏆

Harvey Manson Jr., the CEO of The Academy, revealed in an interview with the press in Ghana over the weekendpic.twitter.com/kZuXpMoCJS

— TurnTable Charts (@TurntableCharts) September 26, 2022