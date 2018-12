Λόγω του θανάτου του πρώην προέδρου των ΗΠΑ George H.W. Bush, αναβάλλεται η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα 61α Βραβεία Grammy.

Η αποκάλυψη των πολυαναμενόμενων υποψηφιοτήτων επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου, ωστόσο μεταφέρεται σε νέα ημερομηνία, την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου.

Οι υποψήφιοι σε μία σειρά συγκεκριμένων κατηγοριών των Βραβείων Grammy θα αποκαλυφθούν στην τηλεοπτική εκπομπή «CBS This Morning» και στο Apple Music στις 8:30 το πρωί σε ανατολική ώρα ΗΠΑ (15:30 σε ώρα Ελλάδος).

Οι υποψηφιότητες στο σύνολο των 84 κατηγοριών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Ηχογράφησης στις 8:45 (15:45 σε ώρα Ελλάδος) και θα αποσταλεί το αντίστοιχο δελτίο τύπου στα μέσα ενημέρωσης.

Μετά από την μεταφορά της τελετής απονομής στη Νέα Υόρκη για να εορταστούν κατάλληλα τα 60 χρόνια της διοργάνωσης, τον προηγούμενο Φεβρουάριο, τα Βραβεία Grammy επιστρέφουν στην έδρα τους στο Λος Άντζελες και στο «Staples Center», που τα φιλοξενεί τα τελευταία χρόνια.

Due to the scheduled memorial services for former President George H.W. Bush, the 61st GRAMMY Awards® nominations will now be announced on Friday, Dec. 7 at 8:30am ET. #GRAMMYs

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) December 3, 2018