Οι Δανοί – Αμερικανοί rock and rollers Volbeat κυκλοφόρησαν το μουσικό βίντεο για το τραγούδι τους «Temple Of Ekur».

Το δραματικό μουσικό βίντεο σκηνοθέτησαν οι Shan Dan και VisualHype.

Το «Temple Of Ekur» προέρχεται από το όγδοο άλμπουμ των Volbeat, το εγκωμιασμένο από τους κριτικούς «Servant Of The Mind», το οποίο κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2021 από τη Republic Records / Universal Music.

Το Revolver ανέφεραν ότι το «Servant Of The Mind» είναι «εξαιρετικό… η πιο σκοτεινή και βαριά πρόταση των Volbeat μέχρι τώρα».

Για το άλμπουμ, η μπάντα, η οποία αποτελείται από τους Michael Poulsen (κιθάρα, φωνητικά), Larsen, Rob Caggiano (κιθάρες) και Kaspar Boye Larsen (μπάσο), ανέβασε τον χαρακτηριστικό heavy metal, psychobilly και punk ‘n’ roll ήχο της ένα σκαλί πιο ψηλά, ενώ αυτή τη φορά επικεντρώθηκε στην εξαιρετική ικανότητα του frontman Michael Poulsen

να γράφει τραγούδια και να αφηγείται ιστορίες.

«Σπάνια μια τόσο επιτυχημένη μπάντα ακούγεται τόσο πεινασμένη», σημείωσε το περιοδικό «Kerrang!» για το άλμπουμ.

