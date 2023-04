Στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου των ΗΠΑ το «Like A Virgin» της Madonna και το «All I Want For Christmas Is You» της Mariah Carey

Οι 25 ηχογραφήσεις που επιλέχθηκαν φέτος προς διάσωση από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου των ΗΠΑ.

Το «Like A Virgin» της Madonna, το «Gasolina» του Daddy Yankee και το ασυναγώνιστο κλασικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι «All I Want For Christmas Is You» της Mariah Carey είναι μεταξύ των κυκλοφοριών που επιλέχθηκαν να ενταχθούν φέτος στο Εθνικό Μητρώο Ηχογραφήσεων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου των ΗΠΑ.

Η συνολική λίστα περιλαμβάνει pop επιτυχίες, κλασικά διαμάντια και ακόμη και μερικές ασυνήθιστες επιλογές, όπως το audiobook του Carl Sagan για το «Pale Blue Dot» και η πρωτότυπη μουσική του Koji Kondo για το video game «Super Mario Bros.» – στην πρώτη φορά που η μουσική ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού προστίθεται στο Εθνικό Μητρώο Ηχογραφήσεων.

Οι ηχογραφήσεις που επιλέγονται να προστεθούν στο Εθνικό Μητρώο Ηχογραφήσεων των ΗΠΑ έχουν θεωρηθεί «άξιες διατήρησης για πάντα με βάση την πολιτιστική, ιστορική ή αισθητική τους σημασία στην ηχογραφημένη ηχητική κληρονομιά του έθνους».

Ενώ η πλειοψηφία των ηχογραφήσεων που επιλέχθηκαν φέτος αποτελείται από singles, δόθηκε η τιμή και σε ορισμένα άλμπουμ, όπως το «Like A Virgin» της Madonna, το ντεμπούτο της Queen Latifah το 1989 με το «All Hail the Queen», το «Synchronicity» των Police από το 1983 και το κλασικό «Déjà Vu» των Crosby, Stills, Nash & Young από το 1970.

Η παλαιότερη κυκλοφορία που εντάσσεται φέτος για διάσωση στο Εθνικό Μητρώο Ηχογραφήσεων είναι επίσης ένα άλμπουμ, το «The Very First Mariachi Recordings 1908-1909», το οποίο περιλαμβάνει ηχογραφήσεις τεσσάρων Μεξικανών μουσικών από το Jalisco που έγιναν στην Πόλη του Μεξικού αμέσως μετά την αλλαγή του αιώνα. Το άλμπουμ επανεκδόθηκε το 1998.

Όσον αφορά τα τραγούδια της φετινής λίστας, υπάρχουν ορισμένες ηχογραφήσεις που παραδόξως δεν είχαν προστεθεί όλα αυτά τα χρόνια, όπως το «Imagine» του John Lennon και της Yoko Ono και το «Stairway to Heaven» των Led Zeppelin.

Επίσης, συμπεριλήφθηκαν δύο εμβληματικά singles του 1983: το «Flashdance… What a Feeling» της Irene Cara και το «Sweet Dreams (Are Made of This)» των Eurythmics.

Η Annie Lennox των Eurythmics ανέφερε: «Είναι ένα μάντρα, σχεδόν σαν ένα ποίημα Haiku, ένα κωδικοποιημένο μήνυμα, ένα σχόλιο για την ανθρώπινη κατάσταση. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως ένα τραγούδι για γενέθλια ή ένα εορταστικό τραγούδι… θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε. Ανατρέχοντας στο παρελθόν, μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι ταυτίστηκαν μαζί του».

Μία άλλη εξαιρετικά ενδιαφέρουσα προσθήκη στο Εθνικό Μητρώο Ηχογραφήσεων των ΗΠΑ είναι το τραγούδι που όχι μόνο αποτύπωσε έναν τρόπο ζωής, αλλά ξεκίνησε μια ολόκληρη ξενοδοχειακή και εμπορική αυτοκρατορία: Το «Margaritaville» του Jimmy Buffett από το 1977.

«Είσαι αρκετά τυχερός ώστε κάποια στιγμή να βάλεις τον αντίχειρά σου στον σφυγμό κάποιου πράγματος με το οποίο οι άνθρωποι μπορούν να συνδεθούν. Είναι καταπληκτικό και τυχερό πράγμα να σου συμβεί, και αυτό συνέβη με το “Margaritaville”», σχολίασε ο Jimmy Buffett.

Στη φετινή λίστα περιλαμβάνονται επίσης η ακόμα και σήμερα ανατριχιαστική μπαλάντα «Ode to Billie Joe» της Bobbie Gentry, το «Sherry» των Four Seasons, η εκτέλεση του «What the World Needs Now» από τους Burt Bacharach και Hal David από τον Jackie DeShannon και το «Take Me Home, Country Roads» του John Denver.

Τελικά, η μουσική του Koji Kondo για το «Super Mario Bros.» είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα προσθήκη, καθώς συμβάλλει στη διεύρυνση του πεδίου του Εθνικού Μητρώου Ηχογραφήσεων ώστε να συμπεριλάβει για πρώτη φορά και τα βιντεοπαιχνίδια.

Ο Kondo, ο οποίος εξακολουθεί να εργάζεται για τη Nintendo, θυμάται ότι άντλησε στοιχεία από «όλα τα είδη» για να ταιριάξει τη μουσική του με «αυτό που συνέβαινε στην οθόνη», όπως είπε στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου των ΗΠΑ.

«Είχαμε jingles για να ενθαρρύνουμε τους παίκτες να ξαναπροσπαθήσουν μετά από ένα “game over”, σαλπίσματα για να τους συγχαρούμε για την επίτευξη στόχων και κομμάτια που επιταχύνονταν όταν ο χρόνος που απέμενε γινόταν λίγος», σχολίασε.

«Το να διασώζεται αυτή η μουσική μαζί με τόσα άλλα κλασικά τραγούδια είναι μεγάλη τιμή. Είναι πραγματικά λίγο δύσκολο να το πιστέψω», συμπλήρωσε.

Οι 25 ηχογραφήσεις που θα προστεθούν φέτος στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου

1. «The Very First Mariachi Recordings» – Cuarteto Coculense (1908-1909)

2. «St. Louis Blues» – Handy’s Memphis Blues Band (1922)

3. «Sugar Foot Stomp» – Fletcher Henderson (1926)

4. Dorothy Thompson: Commentary and Analysis of the European Situation for NBC Radio

(Aug. 23-Sept. 6, 1939)

5. «Don’t Let Nobody Turn You Around» – The Fairfield Four (1947)

6. «Sherry» – The Four Seasons (1962)

7. «What the World Needs Now is Love» – Jackie DeShannon (1965)

8. «Wang Dang Doodle» – Koko Taylor (1966)

9. «Ode to Billie Joe» – Bobbie Gentry (1967)

10. «Déjà Vu» – Crosby, Stills, Nash and Young (1970)

11. «Imagine» – John Lennon (1971)

12. «Stairway to Heaven» – Led Zeppelin (1971)

13. «Take Me Home, Country Roads» – John Denver (1971)

14. «Margaritaville» – Jimmy Buffett (1977)

15. «Flashdance…What a Feeling» – Irene Cara (1983)

16. «Sweet Dreams (Are Made of This)» – Eurythmics (1983)

17. «Synchronicity» – The Police (1983)

18. «Like a Virgin» – Madonna (1984)

19. «Black Codes (From the Underground)» – Wynton Marsalis (1985)

20. Super Mario Bros. theme – Koji Kondo, composer (1986)

21. «All Hail the Queen» – Queen Latifah (1989)

22. «All I Want for Christmas is You» – Mariah Carey (1994)

23. «Pale Blue Dot» – Carl Sagan (1994)

24. «Gasolina» – Daddy Yankee (2004)

25. «Concerto for Clarinet and Chamber Orchestra» – Northwest Chamber Orchestra, Ellen Taaffe Zwilich, composer (2012)