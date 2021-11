Virgil Abloh: Ο καλλιτεχνικός κόσμος αντιδρά στον θάνατο του σχεδιαστή μόδας

Θλίψη έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό κόσμο και στη βιομηχανία του θεάματος προκάλεσε ο θάνατος του σχεδιαστή μόδας Virgil Abloh, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 28 Νοεμβρίου σε ηλικία 41 ετών.

Ο θάνατος του καλλιτεχνικού διευθυντή του οίκου μόδας Louis Vuitton ανακοινώθηκε μία ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram, όπου αποκαλύπτεται ότι ο Virgil Abloh ότι έδινε μάχη με μια σπάνια και επιθετική μορφή καρκίνου (αγγειοσάρκωμα της καρδιάς) για περισσότερα από δύο χρόνια.

«Το σχέδιό μου είναι να αγγίξω τον ουρανό άλλες 1. 000 φορές για σένα… Θα σ’ αγαπώ αιώνια αδερφέ, σ’ ευχαριστώ για όλα», έγραψε ο Drake στο Instagram, δημοσιεύοντας στο Instagram μία σειρά κοινών φωτογραφιών του με τον Abloh.

Εκτός από τη συμβολή του στη μόδα, ο Virgil Abloh ήταν DJ και διετέλεσε επί μακρόν διευθυντής δημιουργικού του Kanye West. Βοήθησε στον σχεδιασμό εμβληματικών εξωφύλλων άλμπουμ καλλιτεχνών όπως οι Kanye West, A$AP Rocky, Lil Uzi Vert και Pop Smoke.

Ο Kanye West αφιέρωσε μάλιστα στον Virgil Abloh την προγραμματισμένη εμφάνιση που πραγματοποίησε αυτήν την Κυριακή με τη χορωδία Sunday Service, της οποίας είναι επικεφαλής και μεταδόθηκε ζωντανά μέσω του διαδικτύου.

Ο Virgil Abloh συνεργάστηκε επίσης με τον Kid Cudi για τη δημιουργία του (εμπνευσμένου από τον Kurt Cobain) floral print συνόλου που φόρεσε ο ράπερ κατά την εμφάνισή του νωρίτερα φέτος στο «Saturday Night Live».

«Τι μπορείς να πεις όταν μια δύναμη όπως ο Virgil Abloh φεύγει πολύ νωρίς;» έγραψε στο Instagram ο Justin Timberlake.

«Έδωσες στον κόσμο τόσα πολλά, σε τόσο λίγο χρόνο. Και δημιούργησες με ένταση… γνωρίζοντας καλύτερα από όλους μας ότι η ζωή είναι σύντομη, αλλά όλα είναι δυνατά. Είναι τιμή μου που σε γνώρισα. Σε ευχαριστώ που μοιράστηκες το χάρισμά σου μαζί μας», πρόσθεσε.

Οι BTS, οι οποίοι ονομάστηκαν φέτος πρεσβευτές της Louis Vuitton και πρωταγωνίστησαν σε μία ταινία μικρού μήκους για τη νέα ανδρική συλλογή του οίκου, σημείωσαν στο Twitter: «Αναπαύσου εν ειρήνη Virgil Abloh, θα μας λείψεις. Ήταν τιμή μας που συνεργαστήκαμε μαζί σου. Μια πραγματική δημιουργική ιδιοφυΐα».

RIP Virgil Abloh , you will be missed.

It was an honor to work with you. A true creative genius.

— 방탄소년단 (@BTS_twt) November 28, 2021