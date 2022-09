Βιογραφική ταινία για τους Sublime από τον σκηνοθέτη του «Hunger Games»

Η ιστορία των Sublime στη μεγάλη οθόνη.

Μία νέα βιογραφική ταινία για το πρωτοπόρο reggae rock και ska punk συγκρότημα Sublime βρίσκεται στα σκαριά.

Στην ταινία, που ανακοινώθηκε από την 3000 Pictures της Sony την Πέμπτη, τη σκηνοθεσία θα επιμεληθεί ο Francis Lawrence και το σενάριο θα υπογράψει Chris Mundy.

Ο Francis Lawrence είναι γνωστός για ταινίες δράσης μεγάλου προϋπολογισμού όπως το «I Am Legend» (Ζωντανός Θρύλος), το «Red Sparrow» (Κόκκινο Σπουργίτι) και τέσσερις ταινίες της σειράς «Hunger Games» (Αγώνες Πείνες), συμπεριλαμβανομένης της ταινίας The Ballad of Songbirds and Snakes του επόμενου έτους.

Ο Chris Mundy, εν τω μεταξύ, έχει κερδίσει αρκετές υποψηφιότητες για Emmy, ενώ ήταν showrunner/σεναριογράφος της σειράς «Ozark».

Η ταινία, που δεν διαθέτει ακόμη τίτλο, έχει επίσης την υποστήριξη των Sublime. Τα εναπομείναντα μέλη του συγκροτήματος Bud Gaugh και Eric Wilson θα διατελέσουν εκτελεστικοί παραγωγοί της ταινίας μαζί με τους Troy και Jakob Nowell εκ μέρους της οικογένειας του εκλιπόντος τραγουδιστή Bradley Nowell.

«Ουάου, δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι αυτό επιτέλους συμβαίνει και δεν θα μπορούσαμε να νιώθουμε μεγαλύτερη τιμή και ενθουσιασμό που ο σπουδαίος Francis Lawrence και ο Chris Mundy θα αφηγηθούν την ιστορία μας», ανέφεραν οι Sublime.

«Ξέρουμε ότι το ταλέντο και το πνεύμα του Bradley θα είναι μέρος αυτού του απίστευτου ταξιδιού», συμπλήρωσαν.

Ο μάνατζερ των Sublime, Dave Kaplan, πρόσθεσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που η εξωφρενικά φοβερή και σημαντική ιστορία των Sublime θα ειπωθεί επιτέλους».

«Ήταν ατρόμητοι και πρωτοπόροι ενώνοντας τόσα πολλά μουσικά είδη, κουλτούρες και τρόπους ζωής κατά τη διάρκεια του σύντομου χρόνου τους ως συγκρότημα και η μουσική τους εξακολουθεί να επηρεάζει μουσικούς και καλλιτέχνες μέχρι σήμερα», τόνισε.

Οι Sublime έχουν μία από τις πιο συναρπαστικές – και τραγικές – ιστορίες στη σύγχρονη ροκ μουσική.

Το συγκρότημα, που δημιουργήθηκε στο Long Beach της Καλιφόρνια στα τέλη της δεκαετίας του ’80, ανακάτεψε στοιχεία punk, rock, ska, reggae και hip-hop σε σφιχτοδεμένα pop τραγούδια που μπορούσαν να είναι εύθυμα, χαλαρά ή έντονα πολιτικά.

Το πρώτο άλμπουμ τους, «40oz. To Freedom», κυκλοφόρησε το 1992 και εξακολουθεί να είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα ανεξάρτητα άλμπουμ όλων των εποχών και στη συνέχεια ακολούθησε το «Robbin’ the Hood» το 1994.

Τελικά υπέγραψαν συμβόλαιο με την MCA Records και ο δίσκος τους «Sublime» που κυκλοφόρησε το 1996 περιλάμβανε αναμφισβήτητα τα πιο εμβληματικά τραγούδια τους, τα «What I Got», «Santeria» και «Wrong Way».

Ωστόσο το άλμπουμ κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1996, μόλις δύο μήνες μετά τον θάνατο του Bradley Nowell σε ηλικία 28 ετών από υπερβολική δόση ηρωίνης στο Σαν Φρανσίσκο.