Η Whitney Houston γεννήθηκε στις 9 Αυγούστου 1963 και έφυγε από τη ζωή στις 11 Φεβρουαρίου 2012.

Το 2009, το Βιβλίο Guinness ονόμασε τη Whitney Houston ως την πιο πολυβραβευμένη γυναίκα τραγουδίστρια όλων των εποχών. Ανάμεσα στις 415 συνολικά βραβεύσεις της έχει κερδίσει 2 Emmy, 6 Grammy, 30 Billboard Music Awards και 22 American Music Awards. Είναι επίσης μία από τις εμπορικότερες τραγουδίστριες παγκοσμίως, έχοντας πουλήσει πάνω από 170 εκατομμύρια άλμπουμ και singles.

Ξεκίνησε το τραγούδι στην παιδική γκόσπελ χορωδία του Νιού Τζέρσεϊ στην ηλικία των 11 Αργότερα άρχισε να τραγουδά σε νυχτερινά club στη Νέα Υόρκη, όπου την ανακάλυψε ο επικεφαλής της δισκογραφικής εταιρείας Arista Records, Clive Davis.

Είναι η μοναδική καλλιτέχνης που κατέκτησε την κορυφή του «Billboard Hot 100» επτά συνεχόμενες φορές με τα τραγούδια «Saving All My Love for You», «How Will I Know», «Greatest Love of All», «I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)», «Didn’t We Almost Have It All», «So Emotional» και «Where Do Broken Hearts Go».

Το ολοκληρωμένο ντεμπούτο της με τον τίτλο «Whitney Houston» κυκλοφόρησε το 1985 και έγινε το εμπορικότερο άλμπουμ από γυναίκα καλλιτέχνη τη χρονιά της κυκλοφορίας του.

Το περιοδικό «Rolling Stone» το ανακήρυξε ως τον καλύτερο δίσκο του 1986 και το κατέταξε στη 254η θέση στα λίστα του με τα 500 Σπουδαιότερα Άλμπουμ Όλων των Εποχών. Η δεύτερη δισκογραφική δουλειά της με τίτλο «Whitney» (1987) έγινε το πρώτο άλμπουμ από γυναίκα καλλιτέχνη που έφτασε στο Νο1 του «Billboard 200» από την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας.

Η δημοτικότητα της Whitney Houston σε δημοφιλή μουσικά charts καθώς και στο MTV, επηρέασαν αρκετές γυναίκες τραγουδίστριες να ακολουθήσουν τα βήματά της.

Το κινηματογραφικό της ντεμπούτο έγινε στην ταινία «Ο Σωματοφύλακας» (The Bodyguard) το 1992. Το soundtrack της ταινίας κέρδισε το 1994 το Βραβείο Grammy για το «Άλμπουμ της Χρονιάς». Το «I Will Always Love You» έγινε το εμπορικότερο single όλων των εποχών από γυναίκα καλλιτέχνη στη ιστορία της μουσικής.

Με το soundtrack, η Whitney Houston κατάφερε να γίνει η πρώτη τραγουδίστρια που πούλησε πάνω από ένα εκατομμύριο αντίτυπα μέσα σε μια εβδομάδα, και κατέλαβε την τέταρτη θέση στη λίστα με τα εμπορικότερα άλμπουμ όλων των εποχών.

Συνέχισε να πρωταγωνιστεί σε ταινίες και να συμμετέχει σε σάουντρακ, συμπεριλαμβανομένων των ταινιών «Επί Τέλους», «Πού Πήγαν οι Άντρες;» (Waiting to Exhale, 1995) και «Φτερωτός Έρωτας» (The Preacher’s Wife). Το soundtrack της ταινίας «Φτερωτός Έρωτας» έγινε το εμπορικότερο γκόσπελ άλμπουμ στην ιστορία.

Τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία του τέταρτου δίσκου της, «My Love Is Your Love» (1998), η Whitney Houston ανανέωσε το συμβόλαιό της με την Arista Records. Κυκλοφόρησε το πέμπτο της άλμπουμ «Just Whitney» το 2002 και το χριστουγεννιάτικο «One Wish: The Holiday Album» το 2003. Το 2009, βγήκε η έβδομη και τελευταία δουλειά της με τίτλο «I Look to You».

Το τέλος

Στις 11 Φεβρουαρίου 2012, ανακοινώθηκε ο θάνατος της Whitney Houston, σε ηλικία 48 ετών. Η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι πέθανε στην μπανιέρα της. Είχε προλάβει να ολοκληρώσει τα γυρίσματα της ταινίας «Sparkle», remake του ομότιτλου έργου του 1976.

Συνολικά στην καριέρα της, κυκλοφόρησε επτά στούντιο άλμπουμ και τρία soundtrack, τα οποία έγιναν όλα διαμαντένια, πλατινένια ή χρυσά.