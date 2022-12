Ο Vince Staples επιστρέφει με το νέο single του «Magic»

Το πρώτο τραγούδι από το νέο άλμπουμ του Vince Staples.

Ο Vince Staples παρουσιάζει το νέο single του «Magic».

Το τραγούδι, σε παραγωγή του Mustard, είναι το πρώτο single από το επερχόμενο άλμπουμ του Vince Staples, με τίτλο «Ramona Park Broke My Heart», το οποίο είναι αφιερωμένο στη γενέτειρά του – τη γειτονιά Ramona Park του Long Beach στην Καλιφόρνια και αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Απρίλιο από τις Blacksmith Recordings / Motown Records.

«Συμβολίζει το σπίτι», λέει ο Vince Staples για τον τίτλο του άλμπουμ. «Και όλοι έχουν ένα σπίτι. Παρόλο που είναι πολύ προσωπικό θέμα για μένα, ο καθένας μπορεί να ταυτιστεί με αυτό. Γι’ αυτό σκέφτηκα ότι θα ταίριαζε σε αυτό το κεφάλαιο», εξηγεί.

Το «Magic» έχει σκοπό να προσφέρει ζεστά συναισθήματα. Αλλά η αγάπη που εκφράζει ο Vince Staples στο κομμάτι είναι ευρύτερη και πιο σύνθετη από ό, τι υποδηλώνει ο γοητευτικός ρυθμός του. Το τραγούδι εξυμνεί τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να νικήσει τα μπλουζ της πόλης και ένα σύστημα που σχεδιάστηκε για να τον κρατήσει βυθισμένο στις αντιξοότητες μέσα στις οποίες μεγάλωσε.

«Μόνο χειραψίες και αγκαλιές παίρνω όταν γυρίζω», ραπάρει λίγο πριν αναγνωρίσει ότι υπάρχουν εχθροί γύρω του που δεν τους αρέσει να τον βλέπουν να πετυχαίνει. «Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι θα φτιάξει την ψυχολογία του ακροατή», λέει ο Vince Staples. «Η διάθεσή του καθορίζει το άλμπουμ».

Εν τω μεταξύ, ο Vince Staples είναι support act στην περιοδεία του Tyler, the Creator στη Βόρεια Αμερική, με τίτλο «Call Me If You Get Lost», η οποία ξεκίνησε στις 8 Φεβρουαρίου και στην οποία συμμετέχουν επίσης οι Kali Uchis και Teezo Touchdown.

Ο 28χρονος ράπερ θα ανέβει επίσης στη σκηνή του διάσημου μουσικού φεστιβάλ «Coachella» στις 17 και 24 Απριλίου.

Τον Μάρτιο, ο Vince Staples θα κυκλοφορήσει το πρώτο του εικονογραφημένο μυθιστόρημα (graphic novel), με τίτλο «Limbo Beach».

Το βιβλίο, το οποίο θα κυκλοφορήσει μέσω της Z2 Comics και το συνυπογράφουν οι βετεράνοι της βιομηχανίας Bryan Edward Hill («Batman & the Outsiders – Titans»), Chris Robinson («Children of the Atom») και Buster Moody («Teenage Mutant Ninja Turtles»), ακολουθεί τη διαδρομή του νεότερου μέλους των Wunderlosts, μιας ομάδας αταίριαστων εφήβων επιδρομέων, στην προσπάθειά του να ανακαλύψει την αλήθεια για το πάρκο -και τον εαυτό του- σε μια ιστορία που μοιάζει εξίσου με τον «Άρχοντα των Μυγών» και τους «Πολεμιστές»».

Το «Ramona Park Broke My Heart» έπεται του αναγνωρισμένου από τους κριτικούς άλμπουμ «Vince Staples» του 2021, σε παραγωγή του Kenny Beats, το οποίο καλωσόρισε το κοινό στη γενέτειρά του Vince Staples, τη γειτονιά Ramona Park στο Long Beach της Καλιφόρνιας, παρουσιάζοντας παράλληλα τους προσωπικούς του φίλους και την οικογένειά του.

Το Rolling Stone επαίνεσε τον Vince Staples για την «έξοχα συνεκτική τραγουδοποιία του» και το «ταλέντο του να συνδυάζει τη συντομία και τα έξυπνα λογοπαίγνια», με το Pitchfork να χαρακτηρίζει τον Vince Staples και τον Kenny Beats «ασταμάτητες δυνάμεις» λέγοντας ότι «υπάρχει φωτιά ακόμα και στις πιο ήσυχες στιγμές του διδύμου», ενώ το NPR αποκάλεσε το άλμπουμ ” δυναμικό» και το NME το περιέγραψε ως «έναν ακόμα θεαματικό δίσκο».

«Υπάρχει άμεση συσχέτιση», λέει ο Staples για το «Vince Staples» του 2021 και το «Ramona Park Broke My Heart «του 2022.

«Δημιουργήθηκαν κατά κάποιο τρόπο την ίδια στιγμή. Ήμουν σε μια παρόμοια ψυχολογία. Ακόμα επεξεργάζομαι τα πράγματα και τα ερωτήματα που θέτει η ζωή. Αυτό το άλμπουμ θα έχει ακόμα μεγαλύτερο νόημα αν έχετε ακούσει το προηγούμενο». Υπάρχει όμως και μια βασική αλλαγή. «Αυτό εδώ έχει περισσότερες απαντήσεις».