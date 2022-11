VINAI, Lucas Estrada και Moonshine συνεργάζονται στο «In The Dark»

Το «In The Dark» επιτυγχάνει την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι.

Το ιταλικό δίδυμο των VINAI, ο Σουηδός καλλιτέχνης/παραγωγός Lucas Estrada και οι Σουηδοί αδελφοί Moonshine συνεργάζονται στο νέο single «In The Dark».

Οι VINAI (660 εκατομμύρια streams), που έχουν ήδη συνεργαστεί με τον Afrojack και τον David Guetta, ενώνουν τις δυνάμεις τους με έναν από τους κορυφαίους, πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες και παραγωγούς της Σουηδίας, τον Lucas Estrada (550 εκατομμύρια streams) και τους αδελφούς Moonshine (120 εκατομμύρια streams).

Το τραγούδι συμπληρώνεται από τη ζωντανή ερμηνεία του Polarwulf, συνδημιουργού της επιτυχίας «Where Are You Now» του Lost Frequencies και του Calum Scott. Το «In The Dark» επιτυγχάνει την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, ενώ παράλληλα είναι ένα μελαγχολικό και ανεβαστικό dance-pop κομμάτι. Είναι ένα απολαυστικό τραγούδι που δύσκολα θα ξεχαστεί.

Το δίδυμο των Ιταλών αδελφών Alessandro και Andrea, γνωστοί ως VINAI, ξεκίνησε την καριέρα του το 2011, κατακτώντας την παγκόσμια σκηνή με το εντυπωσιακό και εμβληματικό EDM hit «Big Room Bounce».

Αφού επέστρεψαν με την επιτυχία τους «Rise Up» (χρυσό στη Γερμανία, τη Νορβηγία και την Ολλανδία, 4 φορές πλατινένιο στην Πολωνία), εξακολουθούν να ενθουσιάζουν το κοινό με επιτυχίες όπως τα «Superman», «Touch», «I Was Made» και «Up All Night». Από τότε που μπήκαν στην dance σκηνή, ανέπτυξαν με ζήλο τον ήχο τους.

Ο Lucas Estrada είναι ένας από τους καλλιτέχνες με τα περισσότερα streams στη Σουηδία. Παρόλο που ο όρος «ανεβαστική μελαγχολική χορευτική μουσική» μπορεί να φαίνεται αντιφατικός, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να περιγράψει κανείς τον πολυδιάστατο ήχο του.

Ο Lucas δεν είναι μόνο ένας επιτυχημένος καλλιτέχνης και παραγωγός. Το 2018, συνεργάστηκε με την ανεξάρτητη εταιρεία LoudKult για να υποστηρίξει ανερχόμενους καλλιτέχνες, να κυκλοφορήσει την ποιοτική μουσική τους και να τους συστήσει στο κοινό σε όλο τον κόσμο.

Η LoudKult είναι γεμάτη από ιστορίες επιτυχίας: έχει συγκεντρώσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο streams και έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο με περισσότερους από 5,5 εκατομμύρια followers. Εν τω μεταξύ, ο Lucas Estrada συνεχίζει να ξεπερνά τα όρια του εφικτού.

Το δίδυμο παραγωγών και DJs Moonshine είναι τα αδέλφια Victor και Oliver Simic από τη Στοκχόλμη. Στα τρία χρόνια που μεσολάβησαν από την πρώτη κυκλοφορία τους, έχουν ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια streams μόνο στο Spotify. Έχουν κυκλοφορήσει singles και έχουν συνεργαστεί με πολύ γνωστούς DJs και παραγωγούς όπως οι Sevenn και Marnik.

Οι Moonshine έχουν σημειώσει μεγάλη επιτυχία μέχρι στιγμής, κατακτώντας τα viral charts σε όλο τον κόσμο (#1 στη Γαλλία, #2 στη Δανία, #6 στη Σουηδία και μια εβδομάδα στο Top 50 Viral World Chart). Το πιο επιτυχημένο τραγούδι τους μέχρι σήμερα είναι το «Sweet Dreams (Are Made of This)» του 2019, το οποίο μετράει πάνω από 55 εκατομμύρια streams.