Ville Valo: «Μπορώ ακόμα να μυρίσω τον ιδρώτα των παιδιών των HIM»

Ο Ville Valo εξήγησε πώς εμπνεύστηκε το λογότυπο του νέου σόλο πρότζεκτ του VV, το οποίο θεωρείται ότι είναι μία παραλλαγή του λογότυπου «heartagram» των HIM, που περιγράφεται καλύτερα ως συνδυασμός μίας καρδιάς και ενός ανεστραμμένου πεντάκτινου.

«Δεν μπορώ να θεωρήσω τον εαυτό μου έξυπνο. Αλλά σκέφτηκα ότι ήταν αρκετά έξυπνο αυτό που έκανα. Έπαιζα με το heartagram. Προσπαθούσα να βρω έναν τρόπο πώς να το χρησιμοποιήσω, γιατί σίγουρα δεν προσπαθώ να κάψω τις γέφυρες μου», περιέγραψε ο Ville Valo σε μία νέα συνέντευξή του στο Sonic Perspectives.

«Και όταν πάμε σε περιοδεία, το μισό πρόγραμμα θα αποτελείται από τραγούδια των HIM και το άλλο μισό από τα καινούργια πράγματα. Είναι κάτι σαν ένα σκαλοπάτι μεταξύ του παρελθόντος και του μέλλοντος, έτσι το λέω», συνέχισε.

«Νομίζω ότι το heartagram είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα στον σχεδιασμό των οποίων συμμετείχα, και σκέφτηκα ότι ήταν ενδιαφέρον – όχι μόνο ενδιαφέρον, αλλά και σημαντικό να το συνεχίσω», είπε.

«Επειδή πολλοί άνθρωποι το έχουν ακόμη τατουάζ στο σώμα τους και σημαίνει πολλά περισσότερα από το συγκρότημα. Σκέφτηκα ότι απλά ανανεώνοντάς το λίγο, όλοι θα καταλάβουν ότι και τα δύο είναι εξίσου σημαντικά – το αρχικό heartagram ή το V-gram, όπως το λέω εγώ, ή VV-gram», εξήγησε.

Ο Ville Valo παραδέχτηκε στη συνέχεια ότι του λείπουν οι πρώην συνεργάτες του στους HIM και δήλωσε ότι σκοπεύει με τη σόλο καριέρα του να συνεχίσει την κληρονομιά του φινλαδικού ροκ συγκροτήματος, που διαλύθηκε οριστικά το 2017.

«Μπορώ ακόμα να μυρίσω τον ιδρώτα των παιδιών των HIM, παρόλο που έχουν περάσει μερικά χρόνια. Ήταν πολύ σημαντικό για εμένα. Ήταν ένα πολύ σημαντικό συγκρότημα για εμένα», τόνισε.

«Μεγαλώσαμε μαζί με τα παλικάρια, και σκέφτηκα ότι το τελειώσαμε με τον πιο όμορφο τρόπο που μπορεί ένα συγκρότημα – χωρίς να είμαστε ο ένας στον σβέρκο του άλλου. Έτσι, με αυτή την έννοια, ήθελα να συνεχίσω, κατά κάποιο τρόπο, την κληρονομιά, ή όπως αλλιώς θέλετε να το πείτε», πρόσθεσε.

Ο Ville Valo σημείωσε επίσης ότι στο πρώτο προσωπικό άλμπουμ του, που θα κυκλοφορήσει σε λίγες εβδομάδες, είχε τη δυνατότητα να δοκιμάσει περισσότερα πράγματα σε μουσικό επίπεδο σε σύγκριση με την περίοδο που ήταν μέλος των HIM.

«Πολλοί άνθρωποι που ξεκινούν τα σόλο πρότζεκτ τους, θέλουν να αποκηρύξουν το παρελθόν και να κάνουν κάτι παράλογα διαφορετικό, και σίγουρα δεν ήταν αυτή η περίπτωση. Αλλά από την άλλη, δουλεύοντας στο άλμπουμ, δεν χρειάστηκε να συμβιβαστώ, από άποψη προγράμματος, ήχου και παραγωγή», είπε.

«Οπότε μπόρεσα να βάλω όλες τις μουσικές διαστροφές μου στο άλμπουμ και αυτή τη φορά να έχω ίσως λίγο περισσότερο από αυτήν την εναλλακτική rock ατμόσφαιρα εκεί μέσα», συνέχισε.

«Περισσότερο από αυτό το early ’80s, new wavey, The Chameleons, τα πιο rock πράγματα, και στη συνέχεια τους Sister of Mercy και τους Siouxsie and The Banshees – αυτές τις jangly κιθάρες και όλα αυτά τα πράγματα – τα οποία δεν μπόρεσα να βάλω με το ζόρι στα άλμπουμ των HIM τόσο πολύ», σχολίασε.

Το πρώτο άλμπουμ του Ville Valo (VV), με τίτλο «Neon Noir» θα κυκλοφορήσει στις 13 Ιανουαρίου από τη Heartagram Records με τη διανομή της Spinefarm και της Universal Music.