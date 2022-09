Ο Ville Valo των HIM ανακοινώνει το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ

Ακούστε τα δύο πρώτα τραγούδια από το επερχόμενο σόλο άλμπουμ του Ville Valo.

Ο Ville Valo, o ιθύνων νους των HIM, ανακοίνωσε το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ.

Το «Neon Noir» θα κυκλοφορήσει στις 13 Ιανουαρίου 2023 από τη Heartagram Records με τη διανομή της Spinefarm / Universal Music. Ο Ville Valo χρησιμοποιεί για το πρώτο προσωπικό άλμπουμ του για ακόμα μία φορά το ακρωνύμιο VV.

«Το “’Neon Noir’ είναι ένας ηχητικός οδηγός βήμα προς βήμα για το πώς να επιβιώσετε, και ίσως ακόμη και να απολαύσετε, το βασίλειο του VV με την αφθονία των πραγμάτων που κάνουν θόρυβο τη νύχτα. Είναι ένας δακρύβρεχτος μαραθώνιος μάσκαρας ανάμεσα στον Robert Smith και τον Ozzy, με μια δόση ελπίδας”, εξηγεί ο Ville Valo.

Όσον αφορά τη στιχουργική έμπνευση για το άλμπουμ, ο Ville Vallo δήλωσε στο περιοδικό “Kerrang!”: “Δεν θα το έλεγα “αυτοκτονικό”, αλλά τα περισσότερα από τα πράγματα γράφτηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και δεν με χτυπούσαν πολλές ακτίνες του ήλιου. Όλοι ήταν στο ψυχικό βούρκο. Οι καιροί ήταν δύσκολοι».

«Αυτό το άλμπουμ ήταν σαν σωσίβιο για εμένα. Μου έδωσε έναν λόγο να ξυπνάω κάθε πρωί και να δουλεύω πάνω σε κάτι άλλο και να προσπαθώ να αποφύγω τον κόσμο έξω. Όταν δούλευα πάνω στη μουσική, ίσως να ήταν εγωιστικό ως ένα βαθμό, αλλά ήταν και θέμα επιβίωσης», συνέχισε.

«Φαίνεται ότι η ανθρωπότητα χρειάζεται μια μικρή ανάσα από όλα αυτά τα χάλια, συμπεριλαμβανομένου και εμού. Έτσι προσπάθησα να βάλω όλη αυτή την απογοήτευση στο χαρτί. Και αν είναι αγάπη και σκοτάδι, και όλα τα σχετικά, αυτό οφείλεται μάλλον στο λεξιλόγιό μου», σημείωσε ο 45χρονος τραγουδιστής.

«Ελπίζω ότι οι λέξεις έχουν αναδιαταχθεί σε μια νέα σειρά αυτή τη φορά. Αλλά το γεγονός ότι προσπαθώ να κάνω κάτι τελείως διαφορετικό, απλά έτσι, δεν μου βγάζει κανένα νόημα καθόλου», ανέφερε.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Ville Vallo κυκλοφόρησε το «Echolocate Your Love», το δεύτερο single από το «Neon Noir» μετά το «Loveletting».

Το «Loveletting» ήταν το πρώτο τραγούδι του Ville Vallo μετά από δύο και πλέον χρόνια και το EP «Gothica Fennica Vol. 1», που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2020.

Όπως και το «Echolocate Your Love» και το «Loveletting», το «Gothica Fennica Vol. 1» είχε έντονη μουσική ομοιότητα με τους HIM και περιείχε τα τραγούδια «Salute The Sanguine», «Run Away From The Sun» και «Saturnine Saturnalia».

Τον Απρίλιο, ο Ville Vallo δήλωσε στο «Metal Hammer» ότι το «Loveletting» ήταν ένα από τα πιο ήπια τραγούδια του επερχόμενου άλμπουμ του.

«Ποτέ δεν ήμουν καλός στην επιλογή των singles – πάντα κάνω λάθος, οπότε άφησα την εταιρεία να επιλέξει και όλοι χαμογελούσαν όταν το άκουσαν την πρώτη φορά, οπότε το πρότειναν. Ελπίζω ότι το επόμενο θα είναι πολύ πιο rock ‘n’ roll, πιο σκληρό», είπε.

Όσον αφορά τη μουσική κατεύθυνση του «Neon Noir», ο Ville Vallo σχολίασε: «Το νέο υλικό ακούγεται σίγουρα σαν τους HIM. Αλλά εγώ έγραψα τα περισσότερα τραγούδια, οπότε… εγώ φταίω γι’ αυτό. Είναι ένα συνεχόμενο ταξίδι με τους HIM για εμένα».

«Πολλοί άνθρωποι όταν προχωρούν σε σόλο πρότζεκτ θέλουν να αποστασιοποιηθούν από το παρελθόν, να γκρεμίσουν τις γέφυρες και να ξεκινήσουν τη σόλο καριέρα τους. Για εμένα είναι διαφορετικά. Με τον VV χτίζω μια γέφυρα μεταξύ των HIM και του μέλλοντος. Αυτό είναι το “Neon Noir”», συνέχισε.

Ο Ville Vallo εξήγησε επίσης, μιλώντας στο Spotify, γιατί χρειάστηκε δυόμιση χρόνια να ολοκληρώσει το «Neon Noir».

«Από τότε που ξέσπασε η πανδημία, άρχισα να δουλεύω πάνω στο άλμπουμ. Στην πραγματικότητα έμαθα πώς να ηχογραφώ, έμαθα πώς να ηχογραφώ ντραμς, μπάσο και κιθάρα επειδή δεν μπορούσα να βρω μουσικούς, έπρεπε να το κάνω μόνος μου – κυριολεκτικά μόνος μου. Οπότε λυπάμαι πραγματικά, αλλά όντως μου πήρε δυόμισι χρόνια για να τελειώσω το άλμπουμ», τόνισε.

«Το “Loveletting” είναι το πρώτο single. Είναι περίπου αυτό που κάνω συνήθως, είναι ένα δυνατό ερωτικό τραγούδι. Είναι πολύ λυπητερό και μελαγχολικό, αλλά κατά κάποιο τρόπο ίσως είναι σαν ένα φως στην άκρη του τούνελ που ελπίζω να μην είναι το τρένο που έρχεται», πρόσθεσε ο Ville Vallo.

Το tracklist του «Neon Noir»

01. Echolocate Your Love

02. Run Away From The Sun

03. Neon Noir

04. Loveletting

05. The Foreverlost

06. Baby Lacrimarium

07. Salute The Sanguine

08. In Trenodia

09. Heartful Of Ghosts

10. Saturnine Saturnalia

11. Zener Solitaire

12. Vertigo Eyes