Κυκλοφορεί η ζωντανή ηχογράφηση της Πρωτοχρονιάτικης Συναυλίας της Φιλαρμονικής της Βιέννης

Το πιο διάσημο γεγονός της κλασικής μουσικής κυκλοφορεί.

Λίγες συναυλίες στο κόσμο κάνουν το κοινό να περιμένει με μεγάλη χαρά και ανυπομονησία, όσο η Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Βιέννης.

Υπό τις οδηγίες του Daniel Barenboim, η Φιλαρμονική της Βιέννης έδωσε μια μεγάλη συναυλία από το υπέρλαμπρο «Golden Hall» του Vienna Musikverein. Η συναυλία μεταδόθηκε σε περισσότερες από 90 χώρες ανά το κόσμο, φτάνοντας σε πάνω από 50 εκατομμύρια σπίτια.

Την Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία για το 2022 διηύθυνε ο Αργεντινός – Ισραηλινός μαέστρος Daniel Barenboim, ο οποίος τέθηκε ξανά επικεφαλής της συναυλίας το 2009 και το 2014.

Ο Daniel Barenboim ξεκίνησε να δουλεύει με την ορχήστρα το 1965, όπου έκανε και το ντεμπούτο του ως πιανίστας. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά με την ορχήστρα ως μαέστρος το 1989. Από τότε έχει παρευρεθεί σε αναρίθμητες περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένου του «Summer Night Concert» (2009) αλλά και σε συναυλίες της φιλαρμονικής, guest σε εμφανίσεις και σε περιοδείες.

Ο Daniel Froschauer, διευθυντής της Φιλαρμονικής της Βιέννης είπε: «Ο Daniel Barenboim καταλαμβάνει μια ιδιαίτερη θέση στην ιστορία της Φιλαρμονικής της Βιέννης. Όχι μόνο έχουμε αναπτύξει μια εξαιρετική συνεργασία μαζί του, αλλά και μια μακροχρόνια φιλία. Είμαστε ευγνώμονες που ο μαέστρος Barenboim διηύθυνε τη συναυλία της Φιλαρμονικής της Βιέννης αμέσως μετά το lockdown τον Ιούνιο του 2020 στο Musikverein. Του χρόνου, θα γιορτάσουμε και τα 80α του γενέθλια. Προς τιμήν αυτής της βαθιάς καλλιτεχνικής σύνδεσης, του ζητήσαμε να διευθύνει τη Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία για τρίτη φορά, την 1η Ιανουαρίου 2022».

Ο μαέστρος

Ασύγκριτος ως πιανίστας και μαέστρος, αδιάκοπα αφοσιωμένος ως μέντορας σε νέα ταλέντα και μια σημαντική φωνή όσον αφορά τα κοινά παγκοσμίως, ο Daniel Barenboim αποτελεί μια από τις πιο καλλιτεχνικές προσωπικότητες των καιρών μας και είναι η επιτομή του κοσμοπολίτη. Με αξιώσεις για τις ικανότητες του στο πιάνο ιδιαίτερα στην αρχή της καριέρας του, ενώ παραμένει ο πιο αγαπημένος μαέστρος του κοινού, ο Daniel Barenboim μπορεί να δώσει ζωή σε ένα μουσικό έργο όπως κανένας άλλος στο κόσμο σήμερα.

Γεννημένος στο Μπουένος Άιρες από γονείς ρωσοεβραϊκής καταγωγής, ο Daniel Barenboim έκανε το ντεμπούτο τους ως πιανίστας το 1950, σε ηλικία μόλις 7 ετών. Τέσσερα χρόνια μετά πήρε μέρος σε μαθήματα που έκανε ο Igor Markevitch στο Salzburg, πριν σπουδάσει μουσική με τη Nadia Boulanger στο Παρίσι. Στα μέσα της δεκαετίας του 1960, ενώ ποτέ δεν έπαψε να αγαπά να παίζει πιάνο, όλο και πιο πολύ επιθυμούσε να γίνει μαέστρος.

Έχει συμμετάσχει στις μεγαλύτερες ορχήστρες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της the Orchestre de Paris (1975–1989) ως κύριος μαέστρος και διευθυντής μουσικής της Chicago Symphony Orchestra (1991–2006). Από το 1981, διεύθυνε το φεστιβάλ «Bayreuth» για 18 συνεχόμενα καλοκαίρια και από το 1992 είναι ο μουσικός διευθυντής της Staatsoper Unter den Linden του Βερολίνου και της βασικής ορχήστρας, the Berlin Staatskapelle, όπου και του έδωσαν το τίτλο «Chief Conductor for Life» το 2000.

Από το 2011 έως το 2015 ήταν μουσικός διευθυντής της La Scala του Μιλάνου, στην οποία εμφανίζεται συχνά στις φιλαρμονικές του Βερολίνου και της Βιέννης. Το 1999, σε συνεργασία με τον Παλαιστίνιο – Αμερικανό Said, ίδρυσαν την οργάνωση «West – Eastern Divan Workshop and Orchestra», στην οποία νέοι μουσικοί από το Ισραήλ, τη Παλαιστίνη και άλλες χώρες της μέσης Ανατολής έπαιζαν μουσική μαζί. Ο Daniel Barenboim έχει δεχθεί πολλές διεθνείς διακρίσεις και βραβεία για τη συνεισφορά του στη μουσική, καθώς και τα μουσικά του επιτεύγματα.

Η ιστορία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Βιέννης

Η ιστορία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Βιέννης ξεκινάει το 1842, όταν ο Otto Nicolai διεύθυνε ένα «grand concert» με όλα τα μέλη της ορχήστρας του Imperial και Royal Court Opera Theatre. Αυτό το γεγονός θεωρήθηκε πως έφερε τη γέννηση της.

Από τότε που ιδρύθηκε λειτουργεί από μία επιτροπή που προκύπτει με δημοκρατικές εκλογές και είναι καλλιτεχνικά, οργανωτικά και οικονομικά ανεξάρτητη.

Τον 20ό αιώνα το καλλιτεχνικό προφίλ της έχει σχηματιστεί από σημαντικούς μουσικούς όπως ο Richard Strays, o Arturo Toscanibi και ο Wilhem Furtwangler και μετά το 1945 από τους μαέστρους Karl Bohm, Herbert von Karajan και Leonard Bernstein.

Από τη δημιουργία της, η ορχήστρα έχει δώσει 9.000 συναυλίες παγκοσμίως. Από το 1989 παρουσιάζει ετησίως την Εβδομάδα της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Βιέννης στη Νέα Υόρκη. Μία παρόμοια εβδομάδα διοργανώνεται και στο Τόκιο από το 1993.

Η παράδοση της Πρωτοχρονιάτικης Συναυλίας

Η παράδοση του «New Year’s Concert» ξεκίνησε το 1941.

Ο πρώτος μαέστρος ήταν ο Clemens Krauss. Έπειτα ανέλαβε ο Will Boskovsky to 1955 και διεύθυνε 25 Πρωτοχρονιάτικες Συναυλίες. Η συναυλία μεταδόθηκε για πρώτη φορά στην τηλεόραση το 1959.

Η Φιλαρμονική της Βιέννης πραγματοποιεί αυτό το παραδοσιακό γεγονός για να ευχηθεί «Καλή Χρονιά» μέσα από την τέχνη της μουσικής και με πνεύμα ελπίδας, φιλίας και ειρήνης.

Οι ηχογραφήσεις των «New Year’s Concerts» θεωρούνται από τις πιο σημαντικές στην αγορά της κλασικής μουσικής και η Sony Classical πάντα ενδιαφέρεται να καλύψει όλο και μεγαλύτερο φάσμα θαυμαστών στο κόσμο.

Η ζωντανή ηχογράφηση της Πρωτοχρονιάτικης Συναυλίας του 2022 θα είναι διαθέσιμη ψηφιακά στις 7 Ιανουαρίου, σε CD στις 14 Ιανουαρίου, καθώς και σε DVD, Blu-ray ως visual album και βινύλιο στις 28 Ιανουαρίου.