Με ένα ξεχωριστό βίντεο τιμήθηκε η επέτειος γέννησης του Freddie Mercury.

Το 1991 ο Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και φωνή των Queen, Freddie Mercury, πέθανε σε ηλικία 45 χρόνων, εξαιτίας περιπλοκών στην υγεία του που οφείλονταν στο AIDS.

Για να εορταστεί η 73η επέτειος γέννησης του Mercury δόθηκε στη δημοσιότητα βίντεο κινούμενων σχεδίων στο οποίο δύο λευκοκύτταρα ερωτεύονται το ένα το άλλο.

Το τεσσάρων λεπτών βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Universal Music Group και συνοδεύει την επιτυχία «Love Me Like There’s No Tomorrow» (1985) έχει στόχο να γίνει συνείδηση σε όσο το δυνατόν περισσότερους ο συνεχιζόμενος παγκοσμίως αγώνας κατά του AIDS.

Η ιστορία των δύο λευκοκυττάρων, το ένα από τα οποία έχει προσβληθεί από τον ιό, αναδεικνύει τη δύναμη του έρωτα που υπερνικά το φόβο και την άγνοια.

«Θέλαμε να πούμε μια ιστορία που ήταν σχετική με τη ζωή του Freddie, αλλά όχι με εμφανή τρόπο», εξήγησαν σε ανακοίνωσή τους οι σκηνοθέτες Esteban Bravo και Beth David.

«Η κοινότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ πάλεψε εδώ και χρόνια για το δικαίωμα στη σωστή έρευνα και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και λόγω αυτού του αγώνα σώθηκαν εκατομμύρια ζωές», πρόσθεσαν.

«Θέλαμε να γιορτάσουμε αυτή τη νίκη. Μέσω της επιμονής, της δύναμης και της αγάπης, οι χαρακτήρες μας όχι μόνο επιβιώνουν, αλλά ζουν μαζί μία μακρά και υγιή ζωή.»