Μία σειρά από διάσημους καλλιτέχνες θα τραγουδήσουν φέτος στην ετήσια επίδειξη μόδας της «Victoria’s Secret».

Ο Shawn Mendes, η Rita Ora, οι The Chainsmokers, η Bebe Rexha, η Kelsea Ballerini και οι The Struts είναι τα ονόματα που θα εμφανιστούν στην πασαρέλα της λαμπερής εκδήλωσης, συνοδεύοντας τους ξακουστούς αγγέλους της «Victoria’s Secret», οι οποίοι αποτελούνται από τα διασημότερα μοντέλα του πλανήτη.

Η φαντασμαγορική επίδειξη μόδας θα μαγνητοσκοπηθεί εντός του Νοεμβρίου στο «Pier 94», την 94η προβλήτα της Νέας Υόρκης και θα προβληθεί τηλεοπτικά στις 2 Δεκεμβρίου, από τη συχνότητα του ABC.

«Η μεγαλύτερη επίδειξη μόδας στον κόσμο αξίζει επικούς μουσικούς καλεσμένους», αναφέρει η ανακοίνωση της «Victoria’s Secret».

The biggest fashion show in the world deserves epic musical guests…and here they are! See them all in the #VSFashionShow Dec. 2, 10/9c on @abcnetwork! pic.twitter.com/zIPKi8CP5t

— Victoria's Secret (@VictoriasSecret) November 1, 2018