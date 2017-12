Ποια είναι τα δέκα video clip από την pop μουσική που ξεχώρισε το «VEVO» για τη φετινή χρονιά;

Στην τελευταία στροφή του έτους, το «VEVO» δημοσίευσε μία λίστα με τα δέκα κορυφαία pop video του 2017.

Τα κριτήρια για την κατάρτιση της δεκάδες ήταν υποκειμενικά και δε σχετίζονταν με τον αριθμό των προβολών που έχει συγκεντρώσει κάθε μουσικό βίντεο.

Παρ’ όλα αυτά, την κούρσα οδηγεί πράγματι το video clip που κυκλοφόρησε φέτος και έχει μετρήσει τις περισσότερες επισκέψεις από τα υπόλοιπα. Στην πρώτη θέση είναι το πολυσυζητημένο αλλά και επικό «Look What You Made Me Do» της Taylor Swift, που κατέρριψε την επίδοση για τις περισσότερες προβολές μέσα στο πρώτο εικοσιτετράωρο.

Επίσης, έγινε το video clip που έφτασε γρηγορότερα στα 100, 200, 300, 400, 500 εκατομμύρια προβολών αντίστοιχα.

Η Taylor Swift συναντάται και δεύτερη φορά στην κατάταξη του «VEVO», με τη συνεργασία της με τον ZAYN «I Don’t Wanna Live Forever» για το soundtrack της κινηματογραφικής ταινίας «Fifty Shades Darker».

Ωστόσο, τις περισσότερες θέσεις διαθέτει η Katy Perry, αφού συμπεριλαμβάνονται και τα τρία video clip που κυκλοφόρησε φέτος: Για το «Chained To The Rhythm» (Νο6), το «Swish Swish» με τη Nicki Minaj (Νο8) και το «Bon Appétit» με τους Migos (Νο10).

Τα 10 καλύτερα pop video clip του 2017

σύμφωνα με το «VEVO»

10. «Bon Appétit» – Katy Perry feat. Migos

9. «Strip That Down» – Liam Payne feat. Quavo

8. «Swish Swish» – Katy Perry feat. Nicki Minaj

7. «Malibu» – Miley Cyrus

6. «Chained to the Rhythm» – Katy Perry feat. Skip Marley

5. «Havana» – Camila Cabello feat. Young Thug

4. «I Don’t Wanna Live Forever» – Taylor Swift & ZAYN

3. «Sorry Not Sorry» – Demi Lovato

2. «Too Good At Goodbyes» – Sam Smith

1. «Look What You Made Me Do» – Taylor Swift