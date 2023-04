Eurovision 2023: Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασιλική σύζυγος Καμίλα αποκάλυψαν τη σκηνή του διαγωνισμού

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασιλική σύζυγος Καμίλα πραγματοποίησαν τα αποκαλυπτήρια της σκηνής της Eurovision 2023 στο Λίβερπουλ.

Το απόγευμα της Τετάρτης 26 Απριλίου, το βασιλικό ζεύγος επισκέφθηκε το M&S Bank Arena στο Λίβερπουλ της Αγγλίας για να πάρει μία γεύση από τις προετοιμασίες για τον διάσημο διαγωνισμό. Ο 67ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision φιλοξενείται στο Ηνωμένο Βασίλειο για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια και θα διεξαχθεί στις 9, 11 και 13 Μαΐου.

Το Ηνωμένο Βασίλειο διοργανώνει την Eurovision για λογαριασμό της Ουκρανίας, η οποία κέρδισε τον διαγωνισμό του 2022 στο Τορίνο με τους Kalush Orchestra.

Διαφήμιση

Λόγω της συνεχιζόμενης ρωσικής εισβολής, αποφασίστηκε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο τερμάτισε στη δεύτερη θέση στον περσινό διαγωνισμό, θα ήταν η χώρα που θα αναλάμβανε τη διοργάνωση της Eurovision 2023.

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασιλική σύζυγος Καμίλα ήταν γεμάτοι χαμόγελα καθώς εισέρχονταν στον χώρο του M&S Bank Arena, όπου συνάντησαν στελέχη του BBC, προσωπικό της παραγωγής και ασκούμενους και ξεναγήθηκαν στα παρασκήνια.

Το βασιλικό ζεύγος είχε επίσης την τιμή να αποκαλύψει για πρώτη φορά τη σκηνή του 67ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision μαζί με τον σκηνογράφο καθώς και τους υπεύθυνους ήχου και φωτισμού.

Όπως φαίνεται σε ένα βίντεο που δημοσίευσε το BBC στο Twitter, ακολούθησαν με ευχάριστη διάθεση την αντίστροφη μέτρηση και πάτησαν μαζί το κουμπί που φώτισε τη σκηνή της Eurovision 2023 για πρώτη φορά.

Lights, camera, action! 🤩

The #Eurovision2023 arena lights are up and running in Liverpool – thanks to Their Majesties The King and The Queen Consort @RoyalFamily pic.twitter.com/MhclBzjWPy

— BBC Eurovision (@bbceurovision) April 26, 2023