Βαγγέλης Παπαθανασίου: Το αντίο της NASA στον μεγάλο Έλληνα συνθέτη

Η NASA είπε το δικό της «αντίο» στον Βαγγέλη Παπαθανασίου, γνωστός στο εξωτερικό ως Vangelis, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών αυτήν την εβδομάδα.

Σε μήνυμα που ανάρτησε στο Twitter, η NASA πρόσθεσε ένα βίντεο αφιερωμένο στην αποστολή εξερεύνησης του Δία, με την ονομασία «Juno», στην οποία ο Βαγγέλης Παπαθανασίου είχε αφιερώσει την τελευταία δισκογραφική δουλειά του, «Juno to Jupiter», που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2021.

«Ad Astra, Vangelis… Ο κινηματογραφικός συνθέτης συνεισέφερε στις εξερευνήσεις της αποστολής στον Δία, με τη μουσική του. Ακολουθήστε το διαστημόπλοιο Solar System Exploration της NASA γύρω από τον Δία και τον δορυφόρο του Γανυμήδη, με τον σχετικό ήχο», έγραψε η NASA.

Το άλμπουμ «Juno to Jupiter» του Βαγγέλη Παπαθανασίου ήταν εμπνευσμένο από την αποστολή της NASA για την εξερεύνηση του Δία με το διαστημικό σκάφος «Juno». Πρόκειται για ένα πολυδιάστατο μουσικό ταξίδι με επικεφαλής τη φωνή της σταρ της όπερας Angela Gheorghiu.

Το άλμπουμ περιέχει ήχους που έφτασαν στη Γη από τον Δία μέσω του διαστημοπλοίου «Juno», το οποίο συνεχίζει να εξερευνά τον πλανήτη και τα φεγγάρια του 780 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τη Γη.

