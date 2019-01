Στο πλαίσιο του νέου άλμπουμ του, ο Βαγγέλης Παπαθανασίου διασκευάζει το θρυλικό «Chariots Of Fire» 38 χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία του.

Ο πρωτοπόρος συνθέτης Βαγγέλης Παπαθανασίου, γνωστός διεθνώς ως «Vangelis», προσφέρει στο κοινό την ευκαιρία να ακούσει τη μουσική από το ολοκαίνουργιο άλμπουμ του με τίτλο «Nocturnal» πριν την κυκλοφορία του.

Οι ενδιαφερόμενοι το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να τραβήξουν φωτογραφίες το φεγγάρι και να της δημοσιεύσουν μέσω του κινητού τους τηλεφώνου στην καινοτόμα ιστοσελίδα vangelisnocturne.com, η οποία χρησιμοποιεί τεχνολογία οπτικής αναγνώρισης για να ξεκλειδώσει κάθε νέο τραγούδι σύμφωνα με το αντίστοιχο εξώφυλλό του και τη φάση της σελήνης.

Το νέο άλμπουμ «Nocturnal» του Βαγγέλη Παπαθανασίου θα κυκλοφορήσει στις 25 Ιανουαρίου από την Decca Records / Universal Music και είναι μία κατευναστική συλλογή από σόλο κομμάτια πιάνου που έχουν ηχογραφηθεί με το αμίμητο ύφος του μουσουργού.

Ο δίσκος περιλαμβάνει έντεκα νέα τραγούδια και έξι ολοκαίνουργιες εκδοχές εμβληματικών επιτυχιών του Βαγγέλη Παπαθανασίου, όπως το «Chariots Of Fire» από το βραβευμένο με Όσκαρ soundtrack της ομότιτλης ταινίας (1981) και το «Love Theme» από την ταινία «Blade Runner» (1982).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Βαγγέλης Παπαθανασίου ηχογράφησε για πρώτη φορά σε πιάνο με ουρά.

Το «Nocturne» είναι η επόμενη δισκογραφική δουλειά του διεθνώς φημισμένου Έλληνα συνθέτη μετά το «Rosetta», που κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 2016 σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) και άντλησε έμπνευση από την ομώνυμη αποστολή για την προσεδάφιση σε κομήτη για πρώτη φορά στην ιστορία.

Το «Rosetta» ήταν υποψήφιο για το «Καλύτερο New Age Άλμπουμ» στα 59α Βραβεία Grammy.

Όσον αφορά τον επερχόμενο δίσκο «Nocturne», οι συνθέσεις είναι εμπνευσμένες από τη νύχτα και από το άσβεστο πάθος του Βαγγέλη Παπαθανασίου για το διάστημα.

Μερικά από τα πανέμορφα νέα τραγούδια του συνθέτη είναι το «Nocturnal Promenade», που ανοίγει το άλμπουμ, καθώς και τα «Through the Night Mist», «Sweet Nostalgia» και «Lonesome».

Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου (Vangelis) παραμένει ένας από τους κορυφαίους του είδους του χάρη στη μαεστρική επιδεξιότητά του να συνθέτει συνταρακτική μουσική που εξάπτει τις αισθήσεις. Όμως για εκείνον η μουσική είναι ιερή, βασική δύναμη του σύμπαντος και σκοπός της είναι να ανυψώνει, να εμπνέει και να θεραπεύει την ανθρωπότητα.

Το νέο άλμπουμ «Nocturnal» στοχεύει να δώσει στους ακροατές την ευκαιρία να χαλαρώσουν και να συνδεθούν εκ νέου με τον κόσμο γύρω τους.

Το tracklist του «Nocturnal»:

1. Nocturnal Promenade

2. To the unknown Man (από το «Spiral»)

3. Movement Nine (από το «Mythodea»)

4. Moonlight reflections

5. Through the Night Mist

6. Early Years

7. Love Theme (από το «Blade Runner»)

8. Sweet Nostalgia

9. Intermezzo

10. To a Friend

11. La Petite Fille de la Mer (από το «Apocalypse des Animaux»)

12. Longing

13. Chariots of Fire (από το «Chariots of Fire»)

14. Unfulfilled Desire

15. Lonesome

16. 1492: Conquest of Paradise (από το «1492: Conquest of Paradise»)

17. Pour Melia