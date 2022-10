Ο Van Morrison ανακοινώνει το νέο άλμπουμ «Moving On Skiffle»

Δεν θα πρέπει να αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο Van Morrison δημιούργησε ένα άλμπουμ εμπνευσμένο από τη skiffle μουσική. Η αγάπη του Van Morrison για τη skiffle χρονολογείται από την παιδική ηλικία του.

Σύχναζε στο φημισμένο δισκοπωλείο Atlantic Records στο Μπέλφαστ, όπου άκουγε folk, blues και jazz των αρχών του 20ου αιώνα από τους Lead Belly και Jelly Roll Morton.

Έτσι, όταν άκουσε τη διασκευή του Lonnie Donegan για το «Rock Island Line» συνειδητοποίησε ενδόμυχα τη μουσική που θα δημιουργούσε. Πολύ σύντομα, ο Van Morrison άρχισε να παίζει με μια μπάντα skiffle στο σχολείο.

Αρκετές δεκαετίες μετά, ο Van Morrison επανέρχεται τώρα στην αγάπη του για το είδος με το νέο άλμπουμ του «Moving On Skiffle», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 10 Μαρτίου 2023.

Το skiffle είναι ένα είδος folk μουσικής με επιρροές από την αμερικανική folk μουσική, τα blues, την country, το bluegrass και την jazz, που συνήθως παίζεται με ένα συνδυασμό κατασκευασμένων και οικιακών ή αυτοσχέδιων οργάνων.

H προέλευσή του εντοπίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα και έγινε εξαιρετικά δημοφιλές στο Ηνωμένο Βασίλειο τη δεκαετία του 1950, από καλλιτέχνες όπως οι Lonnie Donegan, The Vipers Skiffle Group, Ken Colyer και Chas McDevitt.

Ο Van Morrison ανακοινώνει το άλμπουμ παρουσιάζοντας το lead single «Streamline Train».

Van Morrison formed his first skiffle band while at school! pic.twitter.com/pimHkMYiNh

— Van Morrison (@vanmorrison) October 21, 2022